"Relatos Salvajes": brutal pelea de un grupo de antivacunas .

Al respecto, el conductor Eduardo Battaglia tuvo duras reflexiones en el programa BDA sobre la violencia con la que actuó este grupo de personas que se oponen a la vacunación contra el Covid.

“El tema es cuidarnos entre todos. El que no lo entendió hasta ahora, actúa de esta manera”, expresó mientras señalaba las impactantes imágenes donde se veía cómo a los golpes querían ingresar.

“Ponían en riesgo la integridad de los empleados, los clientes, personal de seguridad que estaban intentando con el mejor modo retirarlos del lugar”. Y se preguntó, “¿vale todo?”.

Las duras reflexiones del conductor Eduardo Battaglia

También se refirió al ataque que recibió el personal del noticiero del Grupo América, el sábado pasado, donde incluso tuvo que repeler la Policía de la Ciudad a un grupo antivacunas ultraviolento.

Siguió, “nos pedían explicaciones que no debemos dar, tanto al grupo que nos agredió como a los que atacan de esta manera, no les tenemos que dar ninguna. Si somos o no partidarios de la vacuna. Elegimos vacunarnos”.

“En un segundo punto, no tienen que gritarnos ni insultarnos, porque los ciudadanos no determinan las políticas en materia de salud. Para eso están los Gobiernos”, argumentó. Pero, continúo, “hay muchas cosas en las que yo no he comulgado de pandemia o cuarentena –como prefieran llamarlo- pero en un país que se dice tal, si se quiere ser una Nación, pasa en todo el mundo: hay que aceptar las normas”.

“Eso es vivir en sociedad. Si no somos un montón de gente viviendo en un territorio y somos solo eso”, y Battaglia arremetió: “Yo no puedo avalar, desde ningún punto de vista que irrumpan a un local de comidas porque no les gusta que les pidan un pase sanitario”.

Luego, el conductor del ciclo matutino de la versión Verano 2022, se refirió a su posición sobre la vacunación obligatoria, donde explicó que no está de acuerdo pero que en su intimidad eligió aplicarse cada dosis que le correspondía.

“Con la evidencia que hay están demostrando que son seguras. Ahora si irresponsablemente cometen estos hechos o dicen que mucha gente murió por los efectos de la vacuna, creo que ahí les están faltando el respeto a los que investigaron sobre una vacuna en una pandemia que tiene números categóricos”, se refirió Battaglia.

“Soy respetuoso con quien no quieren vacunarse. Hay muchos por ideología, no lo hacen. Pero no forman parte de estos grupos violentos y verdaderamente desagradables. En muchos casos hacen ‘agua’ cuando les pedís argumentos”, concluyó.