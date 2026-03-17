Se fugó un preso condenado por homicidio en Trelew: saltó desde un primer piso cuando estaba en terapia

Las autoridades no descartan que el condenado haya abandonado rápidamente la provincia. Por la cercanía geográfica y las rutas disponibles, se analiza la posibilidad de que haya escapado hacia Santa Cruz en pocas horas.

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En ese marco, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz se sumó al operativo en coordinación con Chubut, con el objetivo de cerrar posibles rutas de fuga y dar con el paradero del evadido.

Quién es Darío Fernando Cárdenas

Cárdenas fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2021 en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew.

Según la causa judicial, el hombre se presentó en el domicilio de la víctima, Alexis Sena, con la intención de matarlo. Tras una discusión, le disparó en la cabeza y escapó del lugar.

Por la gravedad del hecho, un jurado lo declaró culpable y en marzo de 2024 fue condenado a 15 años de prisión efectiva.

Captura Silvia Nievas, madre de la víctima, expresó su profunda indignación.

"Si sale de Trelew no lo agarran más"

Tras conocerse la noticia, Silvia Nievas, madre de la víctima, expresó su profunda indignación. "Estoy re angustiada y tengo mucha bronca. Costó muchísimo llegar a la condena para que ahora vuelva a pasar esto", dijo.

La madre del joven asesinado pidió que la policía actúe rápidamente para evitar que el homicida vuelva a desaparecer. "Si sale de Trelew no lo agarran más. La otra vez estuvo meses prófugo y lo encontraron de casualidad", sostuvo.

Alerta y búsqueda intensiva

La fuga generó preocupación en las autoridades por el perfil del prófugo. Se lo considera altamente peligroso, por lo que se intensificaron los controles en rutas, accesos y zonas estratégicas.

Las fuerzas de seguridad trabajan con distintas hipótesis para reconstruir el recorrido de Cárdenas y lograr su recaptura lo antes posible.