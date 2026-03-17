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Se fugó un preso condenado por homicidio en Trelew: saltó desde un primer piso cuando estaba en terapia

El delincuente escapó en motor y se trata de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por haber matado a un hombre de un tiro en la cabeza.

Fue condenado a 15 años de cárcel por haber matado a un hombre de un tiro a la cabeza. (Foto: Policía de Chubut)

Fue condenado a 15 años de cárcel por haber matado a un hombre de un tiro a la cabeza. (Foto: Policía de Chubut)

Un impactante episodio ocurrió en Trelew, Chubut, donde un preso condenado por homicidio logró escapar durante un traslado médico. Se trata de Darío Fernando Cárdenas, alias “El Loco”, quien cumple una pena de 15 años de prisión y ahora es intensamente buscado por las autoridades.

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La fuga se produjo cuando el detenido fue trasladado desde el Instituto Penitenciario Provincial hasta una clínica céntrica sobre la calle Belgrano para una consulta psicológica. En ese contexto, aprovechó un descuido en la custodia para escapar por una ventana del primer piso, saltar al exterior y huir rápidamente en una moto que lo esperaba.

El escape ocurrió durante una sesión psicológica, instancia en la que los efectivos policiales no pueden ingresar por razones de confidencialidad profesional.

Cárdenas utilizó esa situación a su favor: se escapó por la ventana del consultorio y descendió desde altura, donde fue asistido por un cómplice que lo esperaba en la vía pública para facilitar la fuga. Tras el hecho, se activó un operativo de búsqueda de gran escala en toda la región, debido a la peligrosidad del prófugo.

Las autoridades no descartan que el condenado haya abandonado rápidamente la provincia. Por la cercanía geográfica y las rutas disponibles, se analiza la posibilidad de que haya escapado hacia Santa Cruz en pocas horas.

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En ese marco, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz se sumó al operativo en coordinación con Chubut, con el objetivo de cerrar posibles rutas de fuga y dar con el paradero del evadido.

Quién es Darío Fernando Cárdenas

Cárdenas fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2021 en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew.

Según la causa judicial, el hombre se presentó en el domicilio de la víctima, Alexis Sena, con la intención de matarlo. Tras una discusión, le disparó en la cabeza y escapó del lugar.

Por la gravedad del hecho, un jurado lo declaró culpable y en marzo de 2024 fue condenado a 15 años de prisión efectiva.

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Silvia Nievas, madre de la v&iacute;ctima, expres&oacute; su profunda indignaci&oacute;n.&nbsp;

Silvia Nievas, madre de la víctima, expresó su profunda indignación.

"Si sale de Trelew no lo agarran más"

Tras conocerse la noticia, Silvia Nievas, madre de la víctima, expresó su profunda indignación. "Estoy re angustiada y tengo mucha bronca. Costó muchísimo llegar a la condena para que ahora vuelva a pasar esto", dijo.

La madre del joven asesinado pidió que la policía actúe rápidamente para evitar que el homicida vuelva a desaparecer. "Si sale de Trelew no lo agarran más. La otra vez estuvo meses prófugo y lo encontraron de casualidad", sostuvo.

Alerta y búsqueda intensiva

La fuga generó preocupación en las autoridades por el perfil del prófugo. Se lo considera altamente peligroso, por lo que se intensificaron los controles en rutas, accesos y zonas estratégicas.

Las fuerzas de seguridad trabajan con distintas hipótesis para reconstruir el recorrido de Cárdenas y lograr su recaptura lo antes posible.

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