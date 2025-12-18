Cita por Instagram y violento robo en San Isidro: buscan a una "viuda negra" prófuga

Embed

A diferencia del modus operandi habitual de las llamadas viudas negras, la víctima no fue drogada ni dormida: el ataque se produjo mientras estaba consciente, lo que incrementó el nivel de violencia y riesgo.

El botín fue significativo. Los asaltantes se llevaron una notebook, un iPhone, cadenas de oro, relojes, perfumes, dólares, pesos y electrodomésticos, y además accedieron a sus cuentas bancarias utilizando el Face ID del teléfono. Según la investigación, el ingreso al domicilio se produjo pasadas las 3.15 y para las 4.20 los delincuentes ya habían huido.

Herido y atado, Patricio logró liberarse y pedir ayuda a un vecino. Horas más tarde, al intentar contactar nuevamente a la mujer con la que había pactado la cita, descubrió que había sido bloqueado en Instagram. Sin embargo, desde la cuenta de su hermana pudo ver historias donde los sospechosos exhibían parte del botín robado.

La causa quedó en manos del fiscal Patricio Ferrari, quien avanzó rápidamente con la investigación. El análisis de las transferencias bancarias permitió identificar a Ludmila Abril Cabral como titular de la cuenta que recibió el dinero. Además, la empresa de telefonía confirmó que el número asociado al perfil “caatalella32” también estaba a su nombre.

Los tres cómplices detenidos.

Las cámaras de seguridad del municipio de San Isidro y de comercios cercanos registraron el arribo y la fuga de los sospechosos en un Renault Kwid rojo, una prueba clave para reconstruir el recorrido previo y posterior al asalto.

Los datos claves que arrojaron los celulares y las redes sociales

El seguimiento de los teléfonos robados y de las cuentas de Instagram involucradas permitió identificar a otros integrantes de la banda: Melanie Joelliane Quiñones, Dalthon Maximiliano Aquino y Natanael Esteban Coman. Las imágenes de video permitieron observar los movimientos de las dos mujeres y los dos hombres antes, durante y después del robo.

Con estas pruebas, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°4 una serie de allanamientos en domicilios de El Palomar, Billinghurst, Caseros y Ciudadela, con el objetivo de secuestrar celulares, objetos robados y otros elementos de interés. Tres de los sospechosos fueron detenidos durante los operativos.

Sin embargo, Ludmila Abril Cabral no fue hallada en ninguno de los domicilios vinculados a su nombre. Apodada ya en el ámbito judicial como “la viuda negra prófuga”, continúa siendo intensamente buscada por la Justicia, mientras avanza la investigación por robo agravado y lesiones.