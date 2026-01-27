Detuvieron en Venezuela a la prófuga más buscada del caso Generación Zoe, Rosa María González

rosa-gonzalez-rincon-fue-detenida-en-tachira-foto-interpol-YZUQLF3CF5ADDCYL2QYHSCGSFA Rosa González Rincón fue detenida en Táchira. (Foto: Interpol)

Cuando Generación Zoe colapsó en 2022, González Rincón desapareció. De acuerdo con el propio Leonardo Cositorto, líder de la organización y actualmente preso en Corrientes, ella se habría llevado 611 bitcoins, equivalentes a 23 millones de dólares en ese momento y que hoy representarían unos 56 millones de dólares. Desde la cárcel, Cositorto la bautizó como “la traidora” y la acusó de haberlo dejado sin fondos.

De Monte Castro a la clandestinidad

Rosa María González Rincón llegó a la Argentina en 2019 y se instaló en el barrio porteño de Monte Castro. Antes había tenido un paso por IM Mastery Academy, una firma internacional de “educación financiera” que en España fue denunciada como “la criptosecta”.

Previo a la pandemia, comenzó a trabajar con Cositorto como empleada administrativa en un coworking de Villa Crespo. Fue ella quien le propuso incorporar el trading algorítmico al negocio y rápidamente se convirtió en una de sus personas de mayor confianza. En redes sociales, empezó a ser conocida como “Buñuelos”, un apodo ligado a historias que circulaban sobre su vida personal.

Nuevas estafas tras el derrumbe de Zoe

Lejos de abandonar el mundo cripto, tras el colapso de Generación Zoe González Rincón se reinventó con un nuevo broker, Kurzena Limited, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas.

Junto a ex brokers de Zoe, volvió a salir a buscar inversores, esta vez prometiendo ganancias del 5% mensual mediante robots de trading y operaciones en dólar cripto. El esquema volvió a derrumbarse y, según fuentes del caso, al menos una decena de personas perdió alrededor de 300 mil dólares.

La pista clave que permitió su localización fue aportada por uno de los damnificados, que brindó información precisa a grupos de inteligencia. Finalmente, fue capturada en San Cristóbal por la Dirección de Investigaciones de la Policía Internacional OCN-Caracas.

rosa-maria-gonzalez-rincon-se-presentaba-como-especialista-en-criptomonedas-foto-x-mis2centavos-HOSYRC43B5HOBMXGVWNSCZFBQU

Un problema diplomático y judicial

La detención de González Rincón abrió ahora un complejo escenario judicial. Argentina y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas, la embajada argentina en Caracas está cerrada y Brasil, que gestionaba asuntos consulares, dejó de hacerlo tras el conflicto entre Javier Milei y Lula da Silva. Actualmente, no hay un país receptor para canalizar el pedido de extradición de Interpol Buenos Aires.

Además, existen dudas sobre la seguridad para el envío de personal de la Policía Federal Argentina a Venezuela, especialmente luego de la detención del gendarme Nahuel Gallo.

rosa-se-presentaba-como-directora-de-zoebroker-foto-interpol-RZBXIBPVJVEBZBFWRW6NXCU7XU Rosa se presentaba como directora de Zoebroker. (Foto: Interpol)

Mientras tanto, Leonardo Cositorto continúa detenido en Corrientes, condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa. También fue hallado culpable en Salta, y en Villa María aguardan la fecha de inicio del juicio. Desde la cárcel, su entorno presentó una denuncia federal contra González Rincón y otros ex socios, a quienes acusa de haber conspirado para provocar la caída de Generación Zoe.