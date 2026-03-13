El narco fugitivo de las mil caras: la historia del futbolista y empresario que cayó en Bolivia

Tras la captura, el diario paraguayo ABC difundió la primera imagen del detenido, en la que se lo observa sentado junto a agentes de la DEA de Estados Unidos mientras revisan documentación vinculada a su traslado.

Narco detenido y la dea

Estados Unidos había ofrecido una recompensa por información que permitiera capturarlo, debido a su presunta participación en grandes operaciones de narcotráfico internacional. Marset también es investigado por autoridades de varios países de la región, entre ellos Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Considerado durante años un narco “fantasma”, Marset había logrado construir múltiples identidades para moverse con relativa libertad mientras permanecía prófugo. Llegó a jugar al fútbol en la segunda división de la liga paraguaya. Lo curioso que con su verdadero nombre, Sebastián Marset, disputó varios partidos para el Club Capiatá.

Embed

Si todo lo que se dice de él en la justicia, necesitará varias vidas como los gatos para poder responder. El uruguayo es requerido por las autoridades de Bolivia, Uruguay y Brasil, además de organismos internacionales como Interpol, Europol y la DEA.

La caída del narco de las "mil caras"

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados del Cono Sur y señalado como líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, fue finalmente capturado Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En un operativo que contó con la colaboración de la DEA de EE.UU. y policías paraguayos junto a los bolivianos.

Marset, nacido en Montevideo en 1991, llevaba más de una década vinculado al narcotráfico. Según las investigaciones, comenzó traficando marihuana en 2013, pero con el tiempo pasó a liderar una estructura dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con redes que operaban en Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Antes de sumar el "capítulo norteamericano", la DEA comenzó a fijarse en sus actividades.

operativo contra el narco El operativo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que pertmitió detener al narco más famoso de la región. (Foto: Gentileza El deber)

Durante años se convirtió en un prófugo difícil de rastrear. Cambiaba constantemente de país, utilizaba identidades falsas y se movía bajo perfiles empresariales, deportivos y artísticos para ocultarse. Uno de los episodios que más polémica generó ocurrió en 2021, cuando fue detenido en Dubái por usar un pasaporte paraguayo falso. Sin embargo, logró salir de prisión luego de que Uruguay le emitiera un nuevo pasaporte, lo que provocó un escándalo político en su país.

Tras esa liberación, Marset entendió que debía "guardarse" durante un tiempo. Desapareció nuevamente y se movió entre Paraguay, Bolivia y otros países de la región. En 2023 había logrado escapar de otro operativo en Bolivia, lo que alimentó su fama de “narco fantasma o de las mil caras”. Pero como suele suceder con los grandes criminales, un detalle "colateral" ayudó a su captura.

mujer del narco arresta en madrid La llave para poder detenerlo. Su esposa fue atrapada por la policía española y la reenvió al Paraguay. (foto: Guardia Nacional)

El detalle de la mujer que ayudó a ubicarlo

El operativo que terminó con su captura también incluyó la detención de tres hombres y una mujer, todos presuntamente integrantes de su entorno de seguridad. La presencia de estas personas - de nacionalidad venezolana según los primeros reportes - fue clave para identificar el lugar donde se escondía el narcotraficante.

Las autoridades seguían desde hacía semanas los movimientos del grupo cercano a Marset. Los investigadores detectaron desplazamientos y contactos vinculados a esa mujer y al círculo de confianza del narco, lo que permitió ubicar la vivienda donde se refugiaba y preparar el operativo que finalmente terminó con su arresto.

Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida hace casi un año en Madrid. Ahora presa en una cárcel militar de Paraguay. Fue cuando el gobierno de los Estados Unidos entró en el juego y acusó al uruguayo por lavado de dinero narco. La policía nacional de España la detuvo al llegar a Madrid y la extraditó al Paraguay. Allí surgió información clave para conocer sus movimientos y falsas identidades.

El trabajo conjunto de la DEA con agentes de Paraguay y Bolivia dio, finalmente, sus frutos. Marset fue finalmente detenido. Luego fue llevado al aeropuerto Viru Viru y embarcado en un avión con matrícula estadounidense, lo que indica que podría enfrentar cargos en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

narco detenido en Bolivia La información en el Paraguay dice que el jefe narco pagó 300.000 dólares para jugar en un club de segunda y usar, como no, la camiseta número "10". (Foto: Gentileza ABC color)

Su paso por un equipo de fútbol de segunda división en Paraguay

Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Marset fue su vínculo con el fútbol. Mientras era buscado por la justicia, el narcotraficante logró infiltrarse como jugador profesional en Club Deportivo Capiatá, equipo del fútbol paraguayo.

El club, que hoy compite en la segunda categoría del fútbol paraguayo, fue uno de los lugares donde el narco intentó construir una fachada pública respetable. Según investigaciones judiciales y periodísticas, Marset utilizó dinero proveniente del narcotráfico para financiar parte de la estructura del equipo.

Su participación en el club fue tan particular como polémica. Marset llegó incluso a pagar alrededor de 10.000 dólares para usar la camiseta número 10, un símbolo reservado generalmente para el jugador más talentoso del equipo.

narco jugando al fútbol Resumen deportivo de la época. Sebastián Marset en el plantel del equipo de Capiatá. Ese día, perdió 2 a 1, pero que jugara con su verdadero nombre no levantó sospechas. (Foto: Gentileza ABC color)

El narco buscaba cumplir un sueño personal: convertirse en futbolista profesional. Con autos de lujo, seguridad privada y una vida extravagante, su presencia llamaba la atención dentro del plantel. Pese a que su nivel futbolístico era cuestionado, su poder económico dentro del club le permitió mantenerse como parte del equipo. Pese a semejante acto llamativo, gozó de la protección necesaria durante casi 4 años.

narco y el Washington Post Hasta el Washington Post de EE.UU. dedicó un extenso artículo al tema de su detención. (Foto: WP)

Durante ese período también utilizó otras facetas para esconderse: se presentaba como empresario, productor de eventos e incluso músico, mientras seguía manejando operaciones de narcotráfico en la región.

La historia de Marset terminó convirtiéndose en uno de los casos más insólitos del crimen organizado en Sudamérica: un narcotraficante que durante años logró ocultarse detrás de identidades falsas, negocios legales e incluso una carrera deportiva. Cayó en Bolivia, pero tiene causas abiertas al menos en 4 países del continente. Incluso Estados Unidos.