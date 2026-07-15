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¡Se lo gritó en la cara! La descontrolada reacción del Cuti Romero contra Pickford en el empate argentino

El defensor cordobés le gritó el gol del empate de Enzo Fernández en la cara al arquero inglés en el histórico triunfo de la Selección Argentina en Atlanta.

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Foto y video: TyC Sports 

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La histórica clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo dejó momentos de altísima tensión, juego al límite y un desahogo monumental frente a un rival clásico. En un partido que se recordará por décadas debido a la épica de la definición, la fisonomía temperamental del equipo capitaneado por Lionel Messi volvió a quedar en evidencia sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium. Cuti Romero, defensor y referente de la Selección Argentina, protagonizó un alocado festejo: le gritó el golazo del empate de Enzo Fernández ¡en la cara a Jordan Pickford! en el triunfazo histórico contra Inglaterra por 2-1, en Atlanta, en la semifinal del Mundial 2026.

El cruce venía acumulando chispas y duelos individuales que mantuvieron a los futbolistas con las pulsaciones al máximo. El elenco nacional batallaba a contrarreloj para quebrar la férrea resistencia del fondo inglés y evitar quedarse con las manos vacías en la calurosa noche estadounidense. La gran llave del partido se destrabó cuando el reloj apretaba y parecía no haber caminos claros. A los 40 minutos del segundo tiempo, el mediocampista del Chelsea sacó un remate espectacular de derecha, inatajable para el arquero, para el 1-1 parcial que devolvía la vida a todo un país.

La conversión generó un estallido sonoro en las tribunas de Atlanta, pero la imagen que rápidamente acaparó la atención de las cámaras y de los espectadores fue la inmediata respuesta del zaguero del Tottenham. Apenas la pelota tocó la red, el defensor del Tottenham tuvo una alocada reacción: le gritó el gol en la cara a Jordan Pickford, arrodillado sobre el césped, en una clara muestra del carácter indomable que define al futbolista cordobés en las citas de máxima exigencia internacional.

Cómo fue la remontada de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

La Albiceleste revirtió el marcador en los minutos finales del partido gracias a la jerarquía de sus futbolistas de ataque y un empuje letal.

El trámite del encuentro había comenzado sumamente adverso para las aspiraciones del conjunto comandado técnicamente por Lionel Scaloni en Georgia. La Albiceleste comenzó perdiendo por 1-0 con gol de Anthony Gordon, pero lo dio vuelta sobre el final con dos golazos: el bombazo de Enzo Fernández y luego -tras un centro de Lionel Messi con la diestra- un tanto de cabeza de Lautaro Martínez que decretó el definitivo triunfo sobre el combinado británico para desatar la fiesta de los hinchas en las gradas.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El seleccionado nacional definirá el título de la Copa del Mundo en el área metropolitana de Nueva York el próximo fin de semana.

Con este histórico resultado, la Selección Argentina dio otro paso histórico: ganó un duelo más que especial contra Inglaterra en Atlanta y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se medirá con España. El encuentro definitivo por el trofeo más codiciado del planeta se disputará el domingo 19 de julio desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey, en lo que promete ser un espectáculo de escala planetaria.

Este será el séptimo mano a mano por el título para el conjunto nacional, que busca su cuarta estrella de la mano de la Pulga y Lionel Scaloni, intentando consolidar un ciclo de oro que ya ostenta la Copa del Mundo obtenida en Qatar hace cuatro años y que sueña con coronarse nuevamente ante el combinado ibérico.

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