¡Se lo gritó en la cara! La descontrolada reacción del Cuti Romero contra Pickford en el empate argentino

El trámite del encuentro había comenzado sumamente adverso para las aspiraciones del conjunto comandado técnicamente por Lionel Scaloni en Georgia. La Albiceleste comenzó perdiendo por 1-0 con gol de Anthony Gordon, pero lo dio vuelta sobre el final con dos golazos: el bombazo de Enzo Fernández y luego -tras un centro de Lionel Messi con la diestra- un tanto de cabeza de Lautaro Martínez que decretó el definitivo triunfo sobre el combinado británico para desatar la fiesta de los hinchas en las gradas.

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El seleccionado nacional definirá el título de la Copa del Mundo en el área metropolitana de Nueva York el próximo fin de semana.

Con este histórico resultado, la Selección Argentina dio otro paso histórico: ganó un duelo más que especial contra Inglaterra en Atlanta y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se medirá con España. El encuentro definitivo por el trofeo más codiciado del planeta se disputará el domingo 19 de julio desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey, en lo que promete ser un espectáculo de escala planetaria.

Este será el séptimo mano a mano por el título para el conjunto nacional, que busca su cuarta estrella de la mano de la Pulga y Lionel Scaloni, intentando consolidar un ciclo de oro que ya ostenta la Copa del Mundo obtenida en Qatar hace cuatro años y que sueña con coronarse nuevamente ante el combinado ibérico.