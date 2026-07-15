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"Siempre soñé con hacer este gol": el emotivo desahogo de Lautaro Martínez que es viral tras clasificar a la final

El delantero bahiense anotó el agónico gol del triunfo 2-1 ante Inglaterra, se quebró en una entrevista en vivo y recordó sus duros inicios familiares.

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Siempre soñé con hacer este gol: el emotivo desahogo de Lautaro Martínez que es viral tras clasificar a la final

El pitazo final en Atlanta no solo desató un festejo alocado en las tribunas, sino que liberó una carga de tensión y emotividad contenida que traspasó la pantalla. La emotiva victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta, que le dio el boleto a la final del Mundial 2026, generó un desahogo en el plantel por el partido especial que representaba y además de cantos y alegría, hubo llantos. Entre todos los futbolistas que pisaron el césped del Mercedes-Benz Stadium, uno de los más movilizados fue Lautaro Martínez, autor del 2-1 decisivo, que habló entre lágrimas ante las cámaras de TyC Sports y reconoció que soñó con ese gol de manera constante desde sus inicios en el fútbol.

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Foto: Reuters 

Con la respiración agitada y las lágrimas humedeciendo sus ojos, el delantero del Inter de Milán abrió su corazón para recordar el esfuerzo de sus seres queridos y el largo camino recorrido hasta esta noche consagratoria en los Estados Unidos. "No sé, la verdad... Es muy fuerte esto... La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", dijo el delantero con la voz entrecortada mientras lo invadía la emoción. En sintonía con ese recuerdo de la infancia, el atacante bahiense sumó una dedicatoria muy especial que conmovió a todos los espectadores: "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final".

El presente futbolístico e íntimo del exjugador de Racing Club encuentra un equilibrio perfecto que se traduce en su determinante rendimiento en el campo. El atacante, que venía de marcarle el 3-1 a Suiza que liquidó el partido de cuartos de final y que había hecho un tanto de penal ante Jordania en la fase de grupos, reconoció que la paternidad transformó por completo su mentalidad competitiva. "Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida", reflexionó el goleador.

Por qué este gol ante Inglaterra representa una revancha para Lautaro Martínez

El delantero de la Albiceleste arrastraba una cuenta pendiente personal tras su participación en la anterior cita mundialista en Medio Oriente.

Para el atacante bahiense, el certamen de Norteamérica tiene un significado de redención sumamente marcado respecto de su experiencia previa con la camiseta nacional. Este no es un Mundial más para el bahiense, ya que buscó su revancha luego de haberse ido de Qatar con la copa bajo el brazo pero sin haber anotado un solo tanto. Convencido de que su oportunidad llegaría en este partido histórico, el goleador confesó que ya visualizaba este desenlace en las horas previas al pitazo inicial: "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar".

Cómo analizó Lautaro Martínez el desarrollo táctico del partido contra Inglaterra

Ya con mayor serenidad, el capitán del Inter de Italia detalló la lectura física y estratégica que le permitió a Argentina revertir el marcador en el tramo final.

Una vez que la emoción inicial dio paso al análisis frío, el experimentado delantero desmenuzó el desgaste del rival y la virtud colectiva de la Scaloneta para mover los hilos del encuentro. "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más", analizó el delantero, destacando que el planteo conservador de los europeos tras ponerse en ventaja terminó favoreciendo la circulación argentina. Lautaro remarcó que cuando los ingleses encontraron el gol se metieron atrás y eso le dio tranquilidad a la Selección a la hora de mover la pelota, concluyendo con orgullo: "Conseguimos los goles y volvemos a jugar una final del mundo".

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