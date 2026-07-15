"Siempre soñé con hacer este gol": el emotivo desahogo de Lautaro Martínez que es viral tras clasificar a la final

Para el atacante bahiense, el certamen de Norteamérica tiene un significado de redención sumamente marcado respecto de su experiencia previa con la camiseta nacional. Este no es un Mundial más para el bahiense, ya que buscó su revancha luego de haberse ido de Qatar con la copa bajo el brazo pero sin haber anotado un solo tanto. Convencido de que su oportunidad llegaría en este partido histórico, el goleador confesó que ya visualizaba este desenlace en las horas previas al pitazo inicial: "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar".

Cómo analizó Lautaro Martínez el desarrollo táctico del partido contra Inglaterra

Ya con mayor serenidad, el capitán del Inter de Italia detalló la lectura física y estratégica que le permitió a Argentina revertir el marcador en el tramo final.

Una vez que la emoción inicial dio paso al análisis frío, el experimentado delantero desmenuzó el desgaste del rival y la virtud colectiva de la Scaloneta para mover los hilos del encuentro. "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más", analizó el delantero, destacando que el planteo conservador de los europeos tras ponerse en ventaja terminó favoreciendo la circulación argentina. Lautaro remarcó que cuando los ingleses encontraron el gol se metieron atrás y eso le dio tranquilidad a la Selección a la hora de mover la pelota, concluyendo con orgullo: "Conseguimos los goles y volvemos a jugar una final del mundo".