Video: el preciso momento en que el Servicio Secreto le disparó al hombre que quería matar a Trump

El sospechoso fue reducido y detenido con heridas leves. Posteriormente, fue acusado de intento de asesinato del presidente y de transportar armas entre estados. Aun así, los fiscales moderaron algunas afirmaciones iniciales, enfocándose más en la amenaza y la intención que en si efectivamente disparó.

wp tiroteo 1 La secuencia del Washington Post sobre el momento en que el atacante sorprende a la seguridad que debía proteger al presidente Donald Trump en la cena con periodistas. (Foto: WP)

El análisis del video también plantea cuestionamientos sobre el operativo: algunos de los disparos del agente fueron realizados en dirección a otros efectivos, lo que abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad en situaciones de alto riesgo.

El Servicio Secreto defendió su accionar y aseguró que la respuesta fue efectiva para neutralizar la amenaza. El episodio, sin embargo, reavivó el debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos.

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