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Video: el preciso momento en que el Servicio Secreto le disparó al hombre que quería matar a Trump

Es uno de los temas que está en investigación en Estados Unidos: cómo pudo llegar Cole Allen al salón con un arma larga y disparando en reunión de Donald Trump con los periodistas acreditados en la Casa Blanca.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El Washington Post mostró un video y lo cortó por secuencias del atacante del presidente Trump (Foto: WP)

El Washington Post mostró un video y lo cortó por secuencias del atacante del presidente Trump (Foto: WP)

Un video de seguridad analizado por The Washington Post muestra el momento exacto en que un agente del Servicio Secreto dispara contra un sospechoso que intentó irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos políticos y mediáticos más importantes de Washington.

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Las imágenes captan a un hombre - identificado como Cole Tomas Allen - se encontraban funcionarios de alto nivel, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La secuencia tiene mucho mejor calidad que la que mostró hace días el presidente Trump.

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El agente del Servicio Secreto abrió fuego y realizó varios disparos para detenerlo. Sin embargo, el video genera dudas clave: no se observa un destello ni evidencia clara de que el atacante haya disparado su arma, pese a que las autoridades sostienen que sí se escuchó un tiro y que un agente fue alcanzado en su chaleco antibalas. El agente que dispara lo hace incluso teniendo a sus propios camaradas en la línea de fuego, lo que en caso de tratarse del presidente u otros funcionarios habría sido una calamidad.

El sospechoso fue reducido y detenido con heridas leves. Posteriormente, fue acusado de intento de asesinato del presidente y de transportar armas entre estados. Aun así, los fiscales moderaron algunas afirmaciones iniciales, enfocándose más en la amenaza y la intención que en si efectivamente disparó.

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La secuencia del Washington Post sobre el momento en que el atacante sorprende a la seguridad que debía proteger al presidente Donald Trump en la cena con periodistas. (Foto: WP)

La secuencia del Washington Post sobre el momento en que el atacante sorprende a la seguridad que debía proteger al presidente Donald Trump en la cena con periodistas. (Foto: WP)

El análisis del video también plantea cuestionamientos sobre el operativo: algunos de los disparos del agente fueron realizados en dirección a otros efectivos, lo que abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad en situaciones de alto riesgo.

El Servicio Secreto defendió su accionar y aseguró que la respuesta fue efectiva para neutralizar la amenaza. El episodio, sin embargo, reavivó el debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos.

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