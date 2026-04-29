Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa

Ese episodio fue, según Ventura, uno de los puntos más difíciles de perdonar, ya que sintió que se perjudicó a personas ajenas al conflicto. "¿Por qué tienen que cobrar los sonidistas, la gente que siempre la quiso?", se preguntó, marcando su postura frente a lo que consideró una injusticia dentro del equipo.

Sobre la reconciliación de 2013, recordó una escena que terminó de sellar la tregua. "Un día me llaman por teléfono y me dice: “Soy Viviana Canosa, te invito a tomar un té. Vení a mi casa, quiero que conozcas a mi hija”. Bueno, me dio la dirección y fui. Cuando abre la puerta, estaba Canosa con su hija, me la pone en los brazos y... me cagó. Ya ahí no pude pelearme, ya está", relató con humor.

A pesar de ese acercamiento, el malestar no desapareció por completo. Ventura también se refirió al reencuentro televisivo entre Canosa y Jorge Rial, quienes lograron recomponer su relación el año pasado. "Ahora los veo trabajando juntos... con Rial, que teóricamente era el ogro", concluyó, dejando entrever que algunas heridas siguen abiertas.

Viviana Canosa

¿Quiénes integraban Intrusos en su debut y por qué marcó una era?

Intrusos (América TV) debutó el 1 de enero de 2001, con la conducción de Jorge Rial, quien estuvo al frente del ciclo hasta fines de 2020, cerrando una etapa de casi dos décadas. Desde su arranque, el programa contó con un panel que rápidamente se volvió icónico, integrado por Luis Ventura, Viviana Canosa, Marcela Coronel, Camilo García y Analía Franchín, entre otros nombres que formaron parte de esa primera etapa.

Desde ese momento, el ciclo se convirtió en un fenómeno de la televisión argentina, instalando temas, generando primicias y marcando la agenda diaria del mundo del espectáculo.