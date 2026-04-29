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Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa

Luis Ventura habló de su vínculo con Viviana Canosa, con quien supo compartir panel en los inicios de Intrusos.

29 abr 2026, 13:37
Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa
Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa

Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa

El vínculo entre Luis Ventura y Viviana Canosa atravesó distintos momentos a lo largo de los años, pasando de la cercanía a un fuerte enfrentamiento mediático. Todo cambió en 2022, cuando la conductora dejó de manera abrupta Intrusos (América TV) y comenzó a lanzar duras críticas contra quienes habían sido sus compañeros, lo que marcó el inicio de una etapa de tensión pública.

Sin embargo, la relación entre ambos ya había tenido giros inesperados. En 2013, el mismo año en que Canosa fue madre, decidió recomponer el vínculo y se comunicó con Ventura para invitarlo a su casa. Ese encuentro marcó una tregua que se mantuvo durante años, aunque el conflicto resurgió en 2025 tras la polémica denuncia mediática de la periodista sobre un supuesto caso de abuso de menores que involucró a distintas figuras del medio.

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En una entrevista con Pampita para Infobae, Ventura recordó esa historia con una mezcla de ironía y sinceridad, pero también dejó en claro su postura actual. "Me pasa algo raro con ella porque siempre la tuve como una buena compañera y un buen día, se fue. Nunca supe porqué. Después me hizo un juicio, otro juicio, otros tres juicios, que en definitiva no los hacía ella, sino quien era su pareja de producción", expresó, aludiendo a los conflictos legales que atravesaron.

El periodista también explicó el momento en que decidió reaccionar públicamente. "Un buen día me levanté dado vuelta, me pusieron un micrófono y dije barbaridades, atrocidades, porque había leído en una revista que ella decía que se había ido del canal sin que sus compañeros la saludaran. Y me dio bronca porque su enojo fue con Rial", sostuvo, dejando en evidencia el malestar que le generó ese cambio de discurso.

Ese episodio fue, según Ventura, uno de los puntos más difíciles de perdonar, ya que sintió que se perjudicó a personas ajenas al conflicto. "¿Por qué tienen que cobrar los sonidistas, la gente que siempre la quiso?", se preguntó, marcando su postura frente a lo que consideró una injusticia dentro del equipo.

Sobre la reconciliación de 2013, recordó una escena que terminó de sellar la tregua. "Un día me llaman por teléfono y me dice: “Soy Viviana Canosa, te invito a tomar un té. Vení a mi casa, quiero que conozcas a mi hija”. Bueno, me dio la dirección y fui. Cuando abre la puerta, estaba Canosa con su hija, me la pone en los brazos y... me cagó. Ya ahí no pude pelearme, ya está", relató con humor.

A pesar de ese acercamiento, el malestar no desapareció por completo. Ventura también se refirió al reencuentro televisivo entre Canosa y Jorge Rial, quienes lograron recomponer su relación el año pasado. "Ahora los veo trabajando juntos... con Rial, que teóricamente era el ogro", concluyó, dejando entrever que algunas heridas siguen abiertas.

Viviana Canosa

¿Quiénes integraban Intrusos en su debut y por qué marcó una era?

Intrusos (América TV) debutó el 1 de enero de 2001, con la conducción de Jorge Rial, quien estuvo al frente del ciclo hasta fines de 2020, cerrando una etapa de casi dos décadas. Desde su arranque, el programa contó con un panel que rápidamente se volvió icónico, integrado por Luis Ventura, Viviana Canosa, Marcela Coronel, Camilo García y Analía Franchín, entre otros nombres que formaron parte de esa primera etapa.

Desde ese momento, el ciclo se convirtió en un fenómeno de la televisión argentina, instalando temas, generando primicias y marcando la agenda diaria del mundo del espectáculo.

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