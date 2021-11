Alejandra Maglietti sobre Wanda Nara: "No me pidió perdón"

Tuit de Wanda Nara sobre Alejandra Maglietti.jpg

Al ver esto, la mujer del delantero del PSG le contestó picante: "¿Necesitás nombres, boludita? ¿O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados?!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió".

Lejos de quedarse callada, Maglietti retrucó con un sutil mensaje: "Esta boludita al menos fue a la universidad...".

Lo cierto es que en el ciclo Bendita, El Nueve, se analizó la entrevista televisiva de Wanda con Susana Giménez y allí Maglietti fue implacable.

Primero le apuntó a la conductora por sus preguntas en tono de amistad: "En ningún momento fue al hueso, parecía que estaba hablando con una amiga", lanzó la rubia.

Y luego apuntó contra Wanda Nara porque no le pidió perdón por aquel tuit: "Sabíamos todos nosotros hace un mes y medio que La China había ido a París. A mí Wanda todavía no me pidió perdón y yo, Wanda, no estuve con tu marido encima. Yo me merecía más perdón que La China. A mí no me pidió perdón".

Explosivo comentario de Alejandra Maglietti a La China Suárez

Luego del fuerte cruce que mantuvo Wanda Nara con Alejandra Maglietti en medio del escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez, la panelista de Bendita volvió a referirse con todo al tema.

“Hay muchas maneras de defenderse sin caer en esos insultos arcaicos. Podría decir un montón de cosas sin caer en esos términos el de ‘zorra, put…, bolud…’. Ella me trató como si no tuviera la capacidad suficiente para comprender un texto, por eso le contesté con lo de la universidad”, indicó.