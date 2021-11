Ana Rosenfeld reveló cómo fue la charla con Mauro Icardi

"Pidió (Mauro) a gritos volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar la reconciliación”, aseguró la abogada de Wanda Nara.

“En las redes sociales vimos un montón de pedidos de perdón. La confianza la va a dar el tiempo. Lo único que le pedí es que recomponga la confianza. Acá hubo una tentación", añadió la letrada en el mismo sentido.

"Por mi experiencia laboral, la confianza no se recupera rápido, o nunca llega”, fundamentó Ana sobre su experiencia profesional en este tipo de crisis de pareja.

“Es muy difícil recomponerla. Hay traiciones que no se perdonan nunca, otras que las minimizas. Yo no perdono. O si perdono, no olvido", puntualizó Rosenfeld.

