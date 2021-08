"Hubo un caso positivo de covid en el programa, así que lamentablemente no va a bailar el próximo ritmo el bailarín estrella, Jony Lazarte. Así que lamentablemente Jony no baila, eso hace que el próximo ritmo no puedan bailar, o por lo menos por unos días por contacto estrecho, ni Ángela Leiva ni Fran Caivano -productor productor del programa que iba a bailar la salsa de tres-", comenzó informándole al pública Marcelo Tinelli después de su clásico 'Buenas noches América'.

"Son cosas que pasan, por lo que tuvimos que aislar a todo el grupo, a los amigos de Lazarte, por el cuidado de todos nosotros. El resto estamos todos hisopados, sanitos y metiéndole para adelante", aseguro el cabezón antes de comenzar con el desfile de participantes que bailaron el ritmo de la cumbia este lunes.

Recordemos que Ángela Leiva y Jonathan Lazarte fueron quienes abrieron el ritmo de la cumbia el pasado 10 de agosto, con un mini show de la cantante donde todos salieron a bailar y Tinelli se animó a tirar un pasos con su mujer Guillermina Valdes.

Por su parte, Ángela Leiva, quien estuvo aislada incluso en las grabaciones de la nueva ficción de Pol-ka donde participa, reveló hoy el resultado de su hisopado.

"Gracias a todos los que se preocuparon, no tengo COVID, mi test dio negativo", contó la artista quien perdió a su manager como consecuencia del coronavirus.

El dolor de Ángela Leiva: su manager murió por Covid

Con profundo dolor, Ángela Leiva contó a través de su cuenta de Instagram que Carlitos se encontraba en terapia intensiva. En ese sentido la artista le pidió a sus seguidores que le envíen fuerzas para su recuperación.

"A mi siempre me gusta contarles lo lindo que me pasa, lo que me hace feliz, pero hoy me toca contarles una noticia que me tiene muy triste hace ya varios días. La razón por la que decidí contarles es porque necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza, mucha energía, mucho amor a mi compañero de ruta, a mi amigo, que muchas veces hace también de abuelo", manifestó en una de sus últimas publicaciones en esa red social.