Carmen Barbieri lloró y explicó por qué se bajó de la obra

“Pido disculpas a todo el elenco porque por mi culpa se quedaron sin trabajo. Yo pensé que me podían reemplazar, a una madre, a una actriz, pero no se hace el proyecto”, explicó muy angustiada Carmen.

Y remarcó: “A mi hijo que lo dejé sin laburo. Dejó de hacer otras cosas, tenía como siete proyectos. Hizo un montón de audiciones y recibió ofertas que dejó de lado para hacer con la madre una comedia”.

Embed

“Fede me dijo: ‘Ante todo está tu salud, tu felicidad y tu tranquilidad, yo sé que sos feliz haciendo Mañanísima’. También él sabe que yo amo a Guido Kaczka y adoro hacer Los 8 escalones porque me encanta hacerlo. Ahí estoy sentada, solo uso mi cabeza, pero no tengo que moverme, acá dejo todo”, se sinceró Carmen Barbieri.

Y aclaró que la actual carga laboral en televisión le hacía imposible cumplir con los ensayos: “No podía hacerlo, me siento muy triste... Lloré el fin de semana, le pido disculpas a mi hijo y a los actores. Nunca hice esto en mi carrera, quizás me echaron o me fui porque estuve enferma, pero esto nunca lo hice, estoy enojada conmigo”.

“El doctor Torres que me salvó la vida me dijo que tuve un Covid high, el más fuerte, de diez personas se salva uno. Me dijo que lo que tuve fue muy grave y yo sigo trabajando, pero tengo que reponerme”, manifestó la actriz.

Y cerró: “Yo necesito trabajar, pero un tercer trabajo no lo podía hacer. No estoy mal ni enferma, pero con fuerza para hacer dos programas".

carmen barbieri.jpg

El cruce de Carmen Carbieri con Coqui

"Parece que no escuchaba al otro, pero sí lo escuchaba, no me gustó verme así", remarcó la conductora Carmen Barbieri conmovida tras aquel cruce con Juan Yacuzzi, Coqui de Cebollitas.