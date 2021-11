"Yo creo que por ahí esa chica ni siquiera sabe quién fue Maradona. Maradona fue quien nos hizo conocidos en todo el mundo, el más argentino de todos", expresó el cantante en un nota.

"Es difícil de bancar todo, le hicieron la vida imposible a Diego. Se metieron en su vida, no lo dejaron ni un segundo", sumó el ex de Jimena Barón y agregó: "Todo el mundo opinó, es muy difícil así estar bancando todo el tiempo que estén juzgando".

La respuesta de Gianinna Maradona a Nicki Nicole tras criticar a Diego

Nicki Nicole sorprendió al opinar sobre Diego Maradona. La reconocida artista de 21 años fue consultada en una entrevista por le astro del fútbol y respondió que le parecía "maltratador".

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", dijo la rosarina.

A partir de esto se desató la polémica, muchos colegas -como Duki- pero estás declaraciones no cayeron nada bien a las hijas del ex jugador, menos a Gianinna Maradona.

La diseñadora decidió contestar desde las redes pero con sutileza: no con sus palabras sino con “likes” a algunas contestaciones de otros, que -en estos tiempos- sabemos que eso valida lo que se piensa.

"Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune" y "Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra DIEGO ARMANDO MARADONA", fueron los mensajes que eligió Gianinna para dar una sutil respuesta.