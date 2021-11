image.png

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, explicó en la entrevista con El País.

En contexto con sus declaraciones, la cantante rosarina de 21 años viene de lanzar el tema “Venganza” junto a la banda uruguaya “No te va a gustar”, en la que trata la violencia contra la mujer y por la cual fue nominada para los Latin Grammy 2021.