No obstante, hace algunas horas la propia China Suárez decidió promocionar el programa donde será la estrella absoluta. Fue a través de sus historias de Instagram, donde se la ve y se la escucha decir "Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y a que me escuches en primera persona...por Star +". Pero claro que además re publicó distintas historias donde la mencionaban anunciando que el 29 de noviembre a las 21:30 hs. saldrá al aire 'En primera persona - China Suárez'.

historia productora China Suárez.jpg Tanto desde los productores de la plataforma Star+, como la propia China Suárez salieron a promocionar el especial en el que supuestamente hablará sobre el Wandagate.

Así, publicó los anuncios de algunos periodistas así como también los de la productora general de entretenimientos de Disney, Mariana Pérez, quien también llenó por estas horas sus historias virtuales con la promo del especial. "La chinita bella siempre sincera, profesional, talentosa. El gladiador Fantino sacando lo mejor a cada trabajo que hace. Una charla disfrutable, única, genuina" posteó la ejecutiva de la plataforma con una postal junto al conductor y la actriz. Así como también destacó la estética de cine que podrá verse.

Trascendió el precio que le habrían pagado a la China Suárez por la entrevista con Alejandro Fantino

El escándalo de Wanda Nara con la China Suárez se terminó definiendo en la televisión. Ambas dieron notas contando su versión de los hechos de lo que pasó cuando Wanda Nara descubrió en el celular de su marido, Mauro Icardi, un intercambio de mensajes con la China.

Wanda comenzó con esto al darle una nota a Susana Giménez por la que habría cobrado 100 mil dólares y la China Suárez le dio una a Alejandro Fantino en Nordelta por lo que le habrían pagado 50 mil dólares, según contó Estefi Berardi en Mañanísima.

alejandro-fantino-china-suarez.jpg La China Suárez habría cobrado 50 mil dólares para sentarse a hablar con Alejandro Fantino.

“Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares”, dijo la periodista.