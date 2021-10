Diego Junior y Jana también recordaron a Diego Maradona

"En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras que vos ibas a estar siempre!", comenzó Dalma su fuerte historia en Instagram.

"Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido!", remarcó la actriz.

Y cerró: "Estás conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero! Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil... Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!".

Por su parte, Gianinna compartió una imagen junto a su padre, hermana, y su mamá Claudia Villafañe: "La vida por abrazarte así de nuevo", expresó.

Claudia Villafañe compartió en Instagram una imagen del cielo con un significativo mensaje para el padre de sus dos hijas: "Donde estoy ya es 30/10. Feliz cumple al cielo! Se que todo lo ves!".

Desde Instagram, quienes también recordaron a su padre en esta fecha especial fueron Jana Maradona y Diego Maradona Junior.

"Feliz feliz feliz cumple pa. Un ano raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoista y voy a decir que es el ano que mas te disfrute. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la que hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos mas que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendes de mi y yo de vos. Y aprendo TANTO de vos que no llego a describir los momentos. Aprendo sobre disciplina cuando no tenes ganas y queres estar acostadito e igual te levantas a entrenar y lo das todo y te enfocas en estar bien, aprendo sobre el amor para siempre cuando me pedís a mi y a todos que siempre mantengamos prendidas las velitas a los abuelos para que nos guíen, aprendo sobre humildad cuando tenes el mundo amándote y cada persona te dice que fuiste sos y seras el mas grande y vos contestas con una sonrisa inmensa agradecido y devolviéndoles el halago y cuando mas aprendo es cuando recordas de donde venís, porque la gente cuando esta arriba se olvida, y vos no, por eso sos mi idolo. Se que para muchos sos el mas grande del futbol, y no lo dudo, pero para mi sos el mejor papa del mundo. Yo se que no estuve presente en muchos momentos tuyos pero si me lo hubieran permitido, vos sabes que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez. Ahora entiendo un toque el complejo de Edipo porque no encuentro ser humano que sea digno de compararse con toda tu magia. Te amo con la vida, hasta el infinito y deseo que se te cumplan todos tus suenos y que recibas todo el amor y felicidad del mundo #Die60 y el brindis siempre a los ojos", expresó muy emotiva Jana.

En tanto, Diego Junior le dedicó un texto en italiano: "Saludos Papá, Ayúdame a aceptar que la vida ha sido tan injusta con nosotros y sobre todo dime si del otro lado eres feliz porque eso le daría un poco de paz a mi corazón. Siempre camina un paso por delante de mí y nunca sueltes mi mano. Todavía puedo venir a ti, hay Diego e India que proteger, pero ten la seguridad de que en cuanto pueda correré hacia ti para abrazarte".