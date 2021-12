Diego Topa habló por primera vez de su pareja

El conductor de programas para chicos detalló por qué resguarda el nombre de su pareja. "No digo quién es, no digo el nombre, porque él no quiere y yo respeto eso. Nos conocimos trabajando", mencionó el conductor.

Embed

Diego Topa habló sobre la posibilidad de volver a ser padre

En enero del 2020, Diego Topa y su pareja se convirtieron en padres de una nena

En Debo Decir, el animador infantil se refirió a la posibilidad de volver a ser padre.

"Por ahora no.... quiero dormir un poco", sentenció Topa, dejando la puerta abierta para darle un hermano a su hija en el futuro.