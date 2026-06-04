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Política
Luis Juez
Córdoba
TRAS EL FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA

El senador Luis Juez apuntó a Wachitas Bar y reveló la acusación que pesa sobre Claudio Barrelier

El senador sostuvo que la relación de Wachitas bar con el crimen de la adolescente se enmarca en dentro de “un negocio monstruoso” y que “Barrelier era un tipo conocido, que regenteaba gente”.

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El duro análisis de Luis Juez sobre Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega. (Foto: A24).

El duro análisis de Luis Juez sobre Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega. (Foto: A24).

Luis Juez opinó sobre las actuaciones de la Justicia cordobesa en el femicidio de Agostina Vega y apuntó a la conexión con el crimen y el boliche Wachitas bar, donde Claudio Barrelier habría regentado mujeres. "La noche está liberada en Córdoba" sostuvo el senador y destacó que “el negocio es monstruoso”.

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El legislador cordobés comentó sobre el bar que supuestamente regenteaba personas para la prostitución y al que frecuentaba Claudio Barrelier: “Córdoba modificó su ordenanza para que todas las habilitaciones queden en un solo organismo y todos sabemos que la noche no tiene control y que está en manos de un grupito muy poderoso, como Wachitas hay un montón y todos miran para el costado”.

“En estos casos se ve el nivel de complicidad, no sólo en el abogado que patrocina a Barrelier que era un tipo vinculado al poder. La cantidad de miradas que ahora ven para otro lado son un montón, por eso unificaron todas las habilitaciones en un solo lugar”, comentó Juez en A24.

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A su vez, el senador agregó sobre el escándalo en el bar vinculado a Barrelieri y al femicidio de Agostina Vega.: “Hubo queja de vecinos, pero la noche está liberada el Córdoba y más allá de la incompetencia del fiscal hay sistema que está absolutamente relajado, no caben dudas, te lo digo yo que fui intendente de Córdoba”.

Luis Juez apuntó a la relación de Córdoba con el narcotráfico

En la provincia hay un tipo de tour de personas que vienen y se creen que pueden hacer cualquier cosa”, comentó Luis Juez, en tanto en A24 ampliaron que Wachitas bar estaría entre los lugares adonde llevan a los turistas sexuales. “Córdoba es la puerta de entrada de la droga que viene de Bolivia”, agregó el legislador.

En tanto agregó: “Hay una larga lista de dirigentes políticos que controlan todo; la caminera, la policía, y todo. No digo nada que no haya dicho antes, hay una hoja de ruta para la droga, la trata y la prostitución".

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Wachitas Bar emitió un comunicado para aclarar su situación legal. (Foto: X/@fortavat).

Wachitas Bar emitió un comunicado para aclarar su situación legal. (Foto: X/@fortavat).

Barrelier era un tipo conocido que regenteaba gente este fin, no estoy diciendo nada que no esté en un expediente judicial. Sino por qué fue liberado 20 días después de que una chica saliera desnuda del en el mismo lugar donde mataron a Agostina Vega diciendo que había sido secuestrada”, cerró Luis Juez.

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