El senador Luis Juez apuntó a Wachitas Bar y reveló la acusación que pesa sobre Claudio Barrelier

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A su vez, el senador agregó sobre el escándalo en el bar vinculado a Barrelieri y al femicidio de Agostina Vega.: “Hubo queja de vecinos, pero la noche está liberada el Córdoba y más allá de la incompetencia del fiscal hay sistema que está absolutamente relajado, no caben dudas, te lo digo yo que fui intendente de Córdoba”.

Luis Juez apuntó a la relación de Córdoba con el narcotráfico

“En la provincia hay un tipo de tour de personas que vienen y se creen que pueden hacer cualquier cosa”, comentó Luis Juez, en tanto en A24 ampliaron que Wachitas bar estaría entre los lugares adonde llevan a los turistas sexuales. “Córdoba es la puerta de entrada de la droga que viene de Bolivia”, agregó el legislador.

En tanto agregó: “Hay una larga lista de dirigentes políticos que controlan todo; la caminera, la policía, y todo. No digo nada que no haya dicho antes, hay una hoja de ruta para la droga, la trata y la prostitución".

femicidio-de-agostina-vega-wachitas-bar-emitio-un-comunicado-para-aclarar-su-situacion-legal-foto-xfortavat-CMYKCJEZYNETDILV5SJRJYCLLQ Wachitas Bar emitió un comunicado para aclarar su situación legal. (Foto: X/@fortavat).

“Barrelier era un tipo conocido que regenteaba gente este fin, no estoy diciendo nada que no esté en un expediente judicial. Sino por qué fue liberado 20 días después de que una chica saliera desnuda del en el mismo lugar donde mataron a Agostina Vega diciendo que había sido secuestrada”, cerró Luis Juez.