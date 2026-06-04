Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación para mayo de 2,3%

De acuerdo con las proyecciones, la desaceleración continuaría en los próximos meses. Para julio se espera una inflación de 2%, mientras que para agosto y octubre la previsión se ubica en 1,8%. En septiembre, en tanto, la estimación asciende a 1,9%, mientras que para noviembre se proyecta una variación mensual de 1,7%.

Respecto de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y factores estacionales, la mediana de las estimaciones se ubicó en 2,2% para mayo. En el caso de las consultoras del denominado Top 10, la previsión fue de 2,3%, lo que representó una corrección de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

Qué pasará con el dólar

Las proyecciones del REM ubicaron el tipo de cambio nominal promedio en $1.422 para junio, una cifra inferior a la estimada en la encuesta anterior.

Para diciembre del próximo año, los analistas prevén una cotización de $1.658 por dólar, lo que implicaría una suba interanual de 14,5%. En tanto, las consultoras que integran el Top 10 calcularon un valor promedio de $1.596 para el cierre del período.

Dólar 4 Las proyecciones del REM ubicaron el tipo de cambio nominal promedio en $1.422 para junio. (Foto: archivo)

Actividad económica

En materia de actividad económica, los participantes del relevamiento estimaron que el Producto Interno Bruto habría crecido 0,3% durante el primer trimestre de 2026 y proyectaron una expansión de 1,2% para el segundo trimestre. Para el tercero, la expectativa se mantuvo en 0,9%.

En términos anuales, el consenso de los analistas anticipa que la economía crecerá 2,9% durante 2026 respecto del promedio registrado en 2025. Las consultoras con mejores antecedentes en materia de pronósticos calcularon una expansión de 2,8%.

Por otra parte, la tasa de desocupación fue estimada en 7,7% para el primer trimestre de 2026 y en 7,4% para el cierre del año. Las previsiones del Top 10 se ubicaron en niveles similares.

Las proyecciones también reflejaron una mejora en el comercio exterior. Según el REM, las exportaciones alcanzarían los U$S 98.547 millones durante 2026, mientras que las importaciones sumarían U$S 78.363 millones.

Como resultado, el superávit comercial esperado asciende a U$S 20.185 millones, una cifra superior a la prevista en el relevamiento anterior.

En el plano fiscal, los analistas estimaron que el Sector Público Nacional no Financiero registrará un superávit primario de $16 billones durante 2026. La proyección representa una mejora respecto de la encuesta previa y se mantiene en línea con las expectativas de consolidación de las cuentas públicas.