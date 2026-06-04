Facundo Leal y la causa de la "banda de los mendocinos" bajo la mira de la Justicia

Un funcionario de la era macri no quiere renunciar en ARSAT La investigación judicial se originó en el ámbito de ARSAT a partir de un robo en un depósito ubicado en San Fernando, donde se almacenaban insumos estratégicos de la Red Federal de Fibra Óptica. (Foto: archivo).

Los investigadores comprobaron que el cerco eléctrico del predio había sido cortado y que las cámaras de seguridad no funcionaban al momento del robo. Las sospechas se dirigieron entonces hacia la empresa encargada de custodiar y administrar esos materiales.

A partir de una auditoría sobre los contratos adjudicados en 2022, la Procuración de Investigaciones Administrativas concluyó que el proceso licitatorio presentaba irregularidades. Según la pesquisa, las tres empresas que participaron de la compulsa pertenecían a un mismo entramado familiar y societario.

Los contratos y sus posteriores prórrogas superaron los 1,9 millones de dólares y, de acuerdo con la investigación, fueron firmados directamente por Leal y otros dos gerentes sin pasar por el directorio de ARSAT.

En ese contexto apareció el grupo que los investigadores identificaron como "la banda de los mendocinos", integrado por funcionarios y empresarios con vínculos en Mendoza que habrían acumulado influencia dentro de la empresa estatal y participado de presuntas maniobras irregulares.

Entre los nombres mencionados en distintas publicaciones periodísticas figuran Gerardo Boschin, exgerente de Compras de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos durante la gestión de Javier Milei; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas; Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas; Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de Mendoza y exgerente de Relaciones Institucionales de la empresa; Santiago Trezza Silva, abogado que ocupó distintos cargos dentro de ARSAT; y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA).

Según las investigaciones periodísticas, varios de ellos desarrollaron su carrera dentro de ARSAT durante casi dos décadas y consolidaron posiciones de poder entre 2025 y 2026. Algunos también ocuparon cargos en distintos organismos públicos durante la administración de Javier Milei. Entre ellos figura Leal, que estuvo al frente del ORSNA y dejó el organismo en medio de los cambios que siguieron a la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte en enero de este año."

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, rechazó cualquier vínculo con Leal y con los integrantes del grupo luego de que trascendieran versiones sobre una supuesta relación entre ellos. Consultado por El Cronista acerca de esas versiones, respondió: "A estos tipos no los conozco ni los he visto nunca en mi vida".

Daniel Vila por AFA sin graph El empresario de medios Daniel Vila salió a desmentir cualquier vínculo con Facundo Leal y con los integrantes de la denominada “banda de los mendocinos”. (Foto: archivo).

El empresario aclaró que la única persona vinculada al grupo que conoce es Luis Pierrini, presidente de Triunfo Seguros y exsecretario de Transporte.