Revelan el llamativo motivo por el que Marcelo Tinelli se habría separado de Rossana Almeyda

La relación entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda habría llegado a su fin después de apenas unos meses de romance. La noticia sorprendió, ya que la pareja había mantenido un perfil relativamente bajo.
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Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda habrían puesto fin al romance que iniciaron hace apenas unos meses, una relación que recién comenzaba a consolidarse y que, según trascendió, llegó a su fin de manera inesperada.
La relación entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda habría llegado a su fin después de apenas unos meses de romance. La noticia sorprendió, ya que la pareja había mantenido un perfil relativamente bajo.
La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien comenzó dando pistas a través de un enigmático antes de confirmar de quiénes se trataba. Según detalló al aire, la ruptura habría sido producto de un extraño acuerdo conversado entre ambos.
"Me venían diciendo que tomaron la decisión de separarse por un proyecto que tiene él ahora, que haga su vida de soltero y después vuelvan", expuso, dando a entender que la ruptura no tendría un carácter definitivo. Según explicó, la decisión estaría vinculada a un momento particular que atraviesa el conductor, quien habría optado por enfocarse en cuestiones personales y laborales antes de sostener un compromiso sentimental más estable.
"El que se separó es Marcelo Tinelli. Cuando tuve la posta del tema le escribí y preguntando '¿te separaste?' y me manda una foto imitando mi cara. Raro. Le pongo 'si no me estás aclarando es porque te separaste, te conozco'", contó al aire del ciclo nocturno.
a historia de amor entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda comenzó a ganar notoriedad cuando el propio conductor decidió hablar públicamente sobre su presente sentimental. En medio de los rumores que lo vinculaban con la empresaria, el conductor confirmó que estaba atravesando una etapa especial y que se encontraba apostando nuevamente al amor.
La revelación se dio durante una entrevista con Luciana Rubinska para Infobae, donde inicialmente conversó sobre su desembarco en el streaming deportivo de cara al Mundial 2026. Sin embargo, la charla tomó un rumbo más personal cuando la periodista quiso saber cómo estaba su corazón tras su separación de Milett Figueroa.
Fue entonces cuando Tinelli sorprendió con una sincera confesión: "Estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien. Estamos en el arranque de algo. Una linda relación".
Ante esa revelación, Rubinska fue por más y le consultó sobre una versión que circulaba con fuerza. "Dicen los rumores que tu celestina fue Pampita. ¿Es verdad?", le preguntó sin rodeos.
"Nunca Pampita fue celestina mía de nada. Me hubiera encantado: 'Dale, tirame un centro, maestra'. Nada. Pero sí, en este caso es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día. Pero le faltó arranque ahí a Pampita. Me parece que la amiga hizo más fuerza", descaro que Pampita Ardohain hubiera tenido un papel determinante en el acercamiento.
Finalmente, el conductor explicó que todo se dio de manera natural y que la relación fue creciendo con el paso del tiempo. "Son cosas. Presentaciones. Sí, estaba solo. Te doy a conocer a tal amiga. En un momento se dio. Y estamos comenzando algo y estoy muy contento. Me sedujeron montón de cosas, pero vamos a dejarla para... La estoy conociendo y me da un poco de pudor estar hablando tanto", concluyó, dejando ver la ilusión con la que transitaba aquel comienzo amoroso.