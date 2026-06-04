El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli

El inicio de la sesión

El Senado inició este jueves una sesión marcada por fuertes cruces políticos y diferencias sobre el alcance del temario. El oficialismo logró incorporar al debate 73 pliegos judiciales con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y que ya habían atravesado las audiencias públicas correspondientes, con el objetivo de avanzar en la designación de jueces y fiscales.

La decisión generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición debido a que, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, se había acordado discutir únicamente 50 pliegos. Finalmente, la Cámara alta aprobó pasar a un cuarto intermedio y continuará el tratamiento de los expedientes junto con la información complementaria presentada.

Entre los pliegos incluidos no figuró el de María Verónica Michelli, cuyo tratamiento fue postergado para la próxima semana. La candidata había quedado bajo observación luego de ser objetada por el presidente Javier Milei por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

María Verónica Michelli El tratado por el pliegue de María Verónica Michelli fue postergado para la próxima semana. (Foto: archivo)

Dentro de la nómina que sí avanzó aparecen postulantes con perfiles que despertaron atención política. Entre ellos se encuentran el hijo del presidente de la Corte Suprema y la esposa del magistrado que lleva adelante la investigación vinculada al caso LIBRA.

Además de los pliegos judiciales, el oficialismo busca avanzar durante la jornada con la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y con un acuerdo vinculado a dos fondos holdouts, iniciativas que también generan debate entre las distintas bancadas.

Momentos antes del cuarto intermedio, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, exigió precisiones sobre la cantidad de pliegos incorporados y pidió que se relevara nuevamente el acta de la reunión de Labor Parlamentaria para aclarar el alcance del acuerdo alcanzado previamente.

El cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

En medio de la controversia intervino la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había estado ausente al inicio de la sesión debido a un fuerte dolor de cabeza, según indicaron desde su entorno. Antes de ingresar al recinto, la titular del Senado había atribuido a la senadora la responsabilidad por los cambios en la estrategia parlamentaria.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.jpg La titular del Senado había atribuido a la senadora la responsabilidad por los cambios en la estrategia parlamentaria. (Foto: archivo)

Ya durante el debate, Villarruel confirmó que en la reunión realizada el miércoles se había hablado de tratar 50 pliegos. "Se fueron agregando y al comienzo de la sesión había 73 pliegos", sostuvo la vicepresidenta.

Además, remarcó que la incorporación de nuevos expedientes no fue una decisión adoptada por la Presidencia del Senado ni por la Secretaría Parlamentaria.

"Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, señaló.

Al ser consultada sobre su reunión con Michelli, la vicepresidenta expresó que "me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos".