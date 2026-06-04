El FMI elogió la compra de reservas del Banco Central y sostuvo que fue "notablemente superior" a la prevista

El programa acordado con el FMI contempla una mejora aproximada de US$ 8.000 millones en las reservas netas respecto del punto de partida establecido al momento de firmar el acuerdo. Por ese motivo, el organismo considera que Argentina ya alcanzó gran parte del objetivo comprometido para este ejercicio.

El FMI atribuyó la mejora a las exportaciones y al ingreso de capitales

Kozack sostuvo que el desempeño fue superior al proyectado inicialmente y explicó que la evolución positiva responde principalmente a un mejor resultado comercial y a una mayor llegada de inversiones y capitales.

"Esta performance mejor de la esperada refleja un saldo comercial más fuerte y entradas de capital", señaló la vocera.

Julie Kozack y las reservas Portavoz del FMI, Julie Kozack. (Foto: archivo)

En esa línea, destacó que la confianza en la economía argentina mejoró durante los últimos meses y vinculó ese proceso con el crecimiento de sectores estratégicos como la minería, la energía y el agro.

Además, remarcó que el país se ve beneficiado por su condición de exportador neto de energía en un contexto internacional de precios elevados para ese sector.

Como consecuencia de la mejora del frente externo, el FMI señaló que el riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos básicos y recordó que recientemente una calificadora internacional mejoró la nota crediticia de la Argentina.

El organismo elogió la baja de la inflación y el superávit fiscal

Durante su exposición, la portavoz también realizó un balance positivo sobre la marcha general de la economía argentina desde fines de 2023. "Quiero reconocer el progreso significativo que se ha hecho para estabilizar la economía argentina", expresó.

Entre los principales logros mencionados, destacó la desaceleración de la inflación anual, que según indicó pasó de niveles cercanos al 200% a fines de 2023 a alrededor del 30% en la actualidad.

También resaltó la reducción del déficit fiscal en aproximadamente cinco puntos del Producto Bruto Interno y subrayó que el país logró sostener superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi veinte años.

Según Kozack, estos resultados fueron acompañados por reformas fiscales, comerciales y laborales impulsadas por el Gobierno nacional, algunas de ellas aprobadas por el Congreso.

El FMI destacó la reducción de la pobreza

Uno de los aspectos que la funcionaria enfatizó durante su presentación fue el impacto social de la estabilización económica. "Todo este progreso condujo a una reducción muy significativa de la pobreza en la Argentina", sostuvo.

Según explicó, la tasa de pobreza cayó desde niveles superiores al 50% hasta ubicarse por debajo del 30%, un resultado que, afirmó, estuvo acompañado por mejoras en los mecanismos de asistencia social.

Qué espera el FMI para los próximos meses

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Respecto de la agenda futura, Kozack consideró que las perspectivas siguen siendo favorables y remarcó que existe coincidencia entre el Gobierno argentino y el organismo sobre la necesidad de profundizar las reformas. "La dirección del camino sigue siendo muy alentadora", afirmó.

En el corto plazo, explicó que el objetivo principal será continuar fortaleciendo las reservas y los llamados "colchones externos", con el propósito de que la economía esté mejor preparada frente a eventuales shocks internacionales.

Para el FMI, ese proceso permitirá además avanzar hacia una recuperación sostenida del acceso a los mercados financieros locales e internacionales en condiciones más favorables.

Finalmente, la portavoz señaló que las autoridades argentinas mantienen su compromiso con el equilibrio fiscal y con la implementación gradual de reformas tributarias y previsionales. Entre las medidas valoradas por el organismo mencionó la reducción de impuestos considerados distorsivos para el comercio y la adopción de una fórmula previsional más previsible.