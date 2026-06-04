Milei festejó la aprobación de 74 pliegos judiciales y aseguró que comenzó la "reconstrucción de la Justicia"

Mahiques sostuvo que la aprobación representa “un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione” y remarcó que "la aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”. Además, destacó la labor del secretario de Justicia, Santiago Viola, y aseguró que de esta manera "se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos". "Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, completó.

Sin embargo, la sesión estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas. Según lo acordado previamente en la reunión de labor parlamentaria, el Senado iba a debatir 50 pliegos judiciales, además de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con holdouts por USD 171 millones.

La situación cambió cuando el oficialismo impulsó el tratamiento de 70 nombramientos, lo que provocó el rechazo del bloque peronista y de algunos sectores aliados. El conflicto obligó a interrumpir el debate y convocar a un cuarto intermedio para negociar una salida que evitara el fracaso de la sesión.

Tras las conversaciones entre los jefes de bloque, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que existía acuerdo para incorporar finalmente 74 pliegos judiciales al temario, entre ellos el de María Verónica Michelli, cuyo tratamiento había quedado en duda después de que la Casa Rosada impulsara su exclusión.

La candidatura de Michelli se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la jornada. Pese a la intención inicial del Gobierno de retirarla del debate, Bullrich confirmó que el pliego sería sometido a votación. Finalmente, obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos, lo que le permitió superar el trámite legislativo.

La postulante había ingresado formalmente al Senado el 30 de marzo de 2026 como parte del paquete de designaciones impulsado por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes judiciales. El 13 de mayo expuso ante la Comisión de Acuerdos y consiguió dictamen favorable con el respaldo de representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Michelli desarrolla su carrera en el Poder Judicial desde octubre de 1994. Tras desempeñarse en distintas funciones dentro de la Secretaría Electoral de La Plata, fue designada secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde agosto de 2009.