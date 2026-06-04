El llamativo prontuario de la hija del nuevo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Fassetta es padre de dos hijos, de los cuales su hija está detenida por el crimen de su pareja en el 2018 y purga una condena domiciliaria, En tanto el varón es señalado por tener un posible vínculo con Agostina. Además, el detenido se desempeñaba en el rubro de la construcción.

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De acuerdo con registros oficiales, Fassetta Osvaldo atraviesa una compleja situación económica y mantiene deudas bancarias que lo llevaron a figurar como cliente “irrecuperable” en los informes del Banco Central.

Fassetta relató que fue Melisa Heredia, madre de la víctima, quien le comunicó la desaparición de su hija y que, tras escuchar la descripción aportada por un remisero, comenzó a sospechar de Barrelier. “Ella lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó en esa oportunidad.

Otra de las líneas investigativas apunta a determinar si Fassetta fue quien realizó llamadas o envió mensajes a Melisa Heredia durante la búsqueda de la adolescente. Entre esos contactos aparece una comunicación en la que una voz masculina le habría dicho a la madre de Agostina: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

La defensa sostiene que Fassetta no estaba en la casa cuando ocurrió el crimen

Tras la detención, el abogado defensor Eduardo Medina Allende cuestionó duramente la decisión judicial y aseguró que su cliente no se encontraba en la vivienda al momento del femicidio.

Según explicó, existen testigos y pruebas que ubicarían a Fassetta trabajando fuera del domicilio durante la noche en que ocurrió el hecho. Además, indicó que cámaras de seguridad de una panadería cercana respaldarían esa versión y fortalecerían su coartada.

El letrado también argumentó que la presencia de rastros genéticos de su defendido dentro de la casa resulta lógica, ya que residía allí de manera permanente. En ese sentido, sostuvo que el hallazgo de ADN no implica necesariamente una participación en el crimen.

Respecto del audio enviado a la madre de Agostina, Medina Allende puso en duda la existencia del mensaje y cuestionó la hipótesis de la fiscalía. “¿Por qué le mandaría ese mensaje si se habían visto personalmente esa misma tarde?”, planteó.