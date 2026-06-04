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COMUNICADO OFICIAL

Jan De Nul quedó a un paso de quedarse con la nueva concesión de la Hidrovía

El Gobierno preadjudicó la licitación de la Vía Navegable Troncal a la empresa belga, que se presentó asociada con la firma argentina Servimagnus.

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La Hidrovía es una de las mayores rutas fluviales del mundo y por allí circula el 80% del comercio exterior argentino. (Foto: archivo).

La Hidrovía es una de las mayores rutas fluviales del mundo y por allí circula el 80% del comercio exterior argentino. (Foto: archivo).

La empresa belga Jan De Nul quedó a un paso de quedarse con la nueva concesión de la Hidrovía luego de que el Gobierno la preadjudicara en el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal (VNT). La firma se presentó asociada con la compañía argentina Servimagnus en una unión conformada por un 60% y un 40%, respectivamente.

Leé también Avanza la licitación de la Hidrovía y dos empresas belgas quedan en carrera tras el primer análisis
Dos empresas belgas quedan en carrera para la privatización de la Hidrovía (Foto: archivo).

El Ministerio de Economía informó a las empresas participantes de la licitación que emitió el dictamen de preadjudicación a favor de la sociedad integrada por Jan De Nul y Servimagnus. En paralelo, descartó la propuesta presentada por la empresa belga DEME y consideró “inadmisible” la oferta de la brasileña DTA Engenharia, "ya que no cumplió el requerimiento básico de presentar la garantía de mantenimiento de oferta".

Comunicado oficial adjudicación Hidrovía

A través de un comunicado, la cartera económica sostuvo que “en las distintas evaluaciones realizadas, el proceso licitatorio no recibió ningún pedido de impugnación a sus actos por parte de las empresas participantes. Asimismo, la Justicia rechazó todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance”.

El proceso aún no concluyó. Con la publicación del dictamen se abrió una instancia final de siete días corridos para que las compañías puedan presentar impugnaciones formales antes de la adjudicación definitiva. Desde el Gobierno señalaron que el cierre de la licitación permitirá avanzar en "obras necesarias para la vía por donde circula el 80 por ciento del comercio exterior argentino, acompañado por una baja de costos inmediata de casi el 15 por ciento y la modernización absoluta de la tecnología para la navegación”.

En la evaluación técnica, la propuesta encabezada por Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14. En la instancia económica no hubo diferencias entre ambas ofertas, ya que las dos recibieron 120 puntos.

El comunicado de las entidades interesadas en el avance de la licitación

Tras conocerse la decisión oficial, las entidades Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina–Centro de Exportadores de Cereales, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Unión Industrial Argentina y Centro de Navegación sacaron un comunicado conjunto para pronunciarse al respecto.

Las organizaciones remarcaron que “a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario el avance hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo y del comercio exterior argentino”. Además, consideraron imprescindible avanzar “con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema”.

"Las entidades reiteran su compromiso de seguir participando en los ámbitos institucionales correspondientes, con el objetivo de acompañar el desarrollo de una vía navegable eficiente, moderna y competitiva", completaron.

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