Jan De Nul quedó a un paso de quedarse con la nueva concesión de la Hidrovía

En la evaluación técnica, la propuesta encabezada por Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14. En la instancia económica no hubo diferencias entre ambas ofertas, ya que las dos recibieron 120 puntos.

El comunicado de las entidades interesadas en el avance de la licitación

Tras conocerse la decisión oficial, las entidades Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina–Centro de Exportadores de Cereales, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Unión Industrial Argentina y Centro de Navegación sacaron un comunicado conjunto para pronunciarse al respecto.

Las organizaciones remarcaron que “a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario el avance hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo y del comercio exterior argentino”. Además, consideraron imprescindible avanzar “con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema”.

"Las entidades reiteran su compromiso de seguir participando en los ámbitos institucionales correspondientes, con el objetivo de acompañar el desarrollo de una vía navegable eficiente, moderna y competitiva", completaron.