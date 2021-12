El comunicado de Actrices Argentinas por el caso de Lucio Dupuy.

Desde el colectivo Actrices Argentinas emitieron un comunicado para referirse al crimen de Lucio.

"El crimen aberrante de Lucio pone nuevamente sobre la mesa las fallas del Estado. ¿Por qué no escucharon a la vecina?¿Por qué no se activan protocolos para proteger las infancias? ¿Por qué la Justicia no protege los derechos de les niñes? ¿Por qué el Estado no previene estos crímenes cuando hay alertas?", así inició el escrito publicado en las redes sociales del Colectivo de Actrices Argentinas.

En el comunicado, mencionan también otros casos de niños asesinados. " "Lucio, Rocío, Sofía, Naiara son algunos de los nombre de les niñes asesinades en manos de sus madres o padres. Es hora de que la Justicia y el Estado protejan a les niñes y adolescentes. Infancias libres de violencia y abuso. Justicia por Lucio", concluyen.

El mensaje de Belén Francese para el presidente Alberto Fernández

El caso deLucio Dupuy, de 5 años, que fue asesinado a los golpes por su madre y su novia, generó una enorme repercusión.

En su Instagram, Belén Francese publicó un mensaje para el presidente Alberto Fernández. La actriz pidió penas más duras para proteger a los niños.

"Señor presidente le ruego que cambien las leyes para los más indefensos, que las denuncias sean sagradas y escuchadas”, manifestó.

Y finalmente, Belén exigió que una pena ejemplar contra Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Páez, de 27. “Un país está de luto por Lucio. Por dios, mano dura a estas bestias. Pena de muerte. Cuiden a nuestro niños. Son el futuro. Priorice las leyes que protegen a los menores", sentenció.