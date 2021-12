El descargo de Natalie Pérez tras ser vinculada a Chano

Y aclaró con respecto a la frase “No soy segunda opción” que se leía en su remera: “¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, remarcó Natalie Pérez.

“Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar”, señaló sobre su estado sentimental.

Y en el final apuntó contra el periodismo: “Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”.

Qué dijo Chano de los rumores de romance con Natalie Pérez

El cantante Chano Moreno Charpentier estuvo en la provincia de Salta para presentarse en un show y rompió el silencio sobre su relación con Natalie Pérez.

"¿Viniste sólo Chano? ¿Y Natalie? Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?", le consultaron desde el medio Farándula Show.

"No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...", respondió el cantante. Y fue en ese momento cuando el cronista fue por más y quiso saber si Natalie "es amiga", obteniendo como respuesta por parte del músico un misterioso: "Es muchas cosas...".