El deseo de Nito Artaza: "Me gustaría tener a Susana Giménez y Moria Casán juntas en una obra"

Y el espectáculo cuenta con la producción de Giuliano Bacchi y Nito Artaza, y la dirección de Cecilia Milone.

Esta semana, Nito Artaza y Cecilia Milone fueron los protagonistas de una sesión de fotos muy especial en la cual participó PrimiciasYa.com.

Vestidos como dos jóvenes de los años ochenta, Nito y Cecilia posaron para que las cámaras captaran las imágenes ideales para la marquesina que estará en uno de los teatros emblemáticos de la ciudad balnearia.

Nito Artaza y Cecilia Milone

El sueño de Nito Artaza

En diálogo con este medio, Artaza adelantó. "La temporada que viene es como un renacer de los 80 con el regreso de la democracia y de haber vivido momentos oscuros. Y después de la pandemia que afectó a todo el mundo hay como un renacer digamos. Por eso con Cecilia, durante la cuarentena, buscábamos volver a reírnos y empezamos a ver muchas películas de esa década como Volver al futuro, Karate Kid, así como las series y programas de televisión de esa época. También la música sobre todo el rock nacional. Los 80 marcaron tendencia y por eso decidimos hacer un espectáculo así que recordará muchos momentos de esos años".

Por otro lado, manifestó su deseo de juntar a Susana Giménez y Moria Casán en uno de sus espectáculos: "Cuando hacía revista, me hubiese gustado hacer algo con Susana. Una vez le llevé una propuesta y me quedó pendiente. También con Mirtha me hubiese gustado, una vez le llevé una historia para hacer Hello Mirtha y no pudimos ponernos de acuerdo. A ella le gustó, pero ella en ese momento hacía televisión en Mar del Plata y era medio difícil. Pero falta mucho todavía, hay que ver si se concreta algún día algo con Susana", comenzó diciendo.

Por último, dijo: "Me gustaría también Susana y Moria juntas. Ya hicimos Moria y Graciela Alfano, también con Isabel Sarli, Graciela Borges, así con varias figuras muy importantes. Unirlas a Susana y Moria sería un sueño, tal vez en otro tipo de espectáculos que no sea show".