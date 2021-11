El Dipy confirmó su lanzamiento en política: "Estoy podrido"

"A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros", sostuvo el intérprete que vive en La Matanza.

Embed

"¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve", continuó con mucha valentía el músico.

El domingo se dio un grave episodio de inseguridad en Ramos Mejía, donde el kiosquero Roberto Sabo, de 48 años, fue asesinado por un delincuente que intentó robar en su local. El lunes hubo una masiva marcha en ese lugar para pedir mayor seguridad.

"Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria", expresó El Dipy. ¿Qué espacio político lo llamará para sumarlo a sus filas? Veremos.

dipy-mecanico-solidaridad-.jpg El Dipy se puso al hombro la campaña para ayudar a Damián Omar Chaguri, el mecánico al le desvalijaron el local y le robaron los ahorros de su vida en Córdoba (Foto: América TV)

El desahogo del Dipy tras las PASO

El cantante de cumbia El Dipy lanzó una profunda reflexión desde Twitter tras el resultado de los comicios en las Paso que marcó la dura derrota del Frente de Todos a nivel nacional.