El Dipy enfrentó los rumores de una candidatura política

¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si queres entrar en política, tenes que tranzar. Yo no tranzo. prefiero armarme un partido propio antes”, comenzó el vocalista.

image.png

Y añadió: “Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta".

“Yo no soy Ofelia Fernández, no soy un garca mentiroso como todos y todes”, sostuvo picante el Dipy.

“Con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo”, manifestó enfurecido el ex líder de "El Empuje".