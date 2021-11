Al momento de pasar por la alfombra roja, Messi tuvo una actitud con su mujer, que generó la admiración de muchos en las redes sociales.

Alguien de la organización del evento le pidió a Antonela si podía dar un paso al costado porque algunos fotógrafos querían retratar al goleador solo con sus hijos.

Ella dio un paso al costado, pero Messi le hizo un gesto para pedirle que esté junto a él ante los medios.

De inmediato, Antonela regresó al lado de su pareja.

"Hizo lo correcto. Reconocer que su familia es la que le da todo para seguir triunfando. No esperen menos de su pareja, si verdaderamente te ama", "¡Te amo Messi!", "Por algo es el mejor del mundo", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

El discurso de Lionel Messi después de ganar el Balón de Oro

Lionel Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro, el reconocimiento como el mejor futbolista del año, que entrega la revista France Football.

En el escenario, el futbolista habló de su futuro profesional.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol”, expresó al agradecer el galardón.