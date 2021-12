El recuerdo de Carmen Barbieri y Fede Bal a Santiago Bal

fede bal.jpg

"Hoy son 2 años que te fuiste. Me preguntaron si te extrañaba, y como lo llevaba. Sabes que dije? Si, claro q sabes. Dije que no, no te extraño, si casi todas las noches hablamos y nos vemos en mis sueños. Te amo pa", expresó sentido Fede Bal en un posteo de Instagram del jueves con una imagen de la película Rumbo al mar que protagonizaron en 2018. Fede y Santiago tenían un vínculo muy fuerte.