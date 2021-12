El sorpresivo llamado de Flavio Mendoza a Carmen Barbieri

Embed

Y fundamentó: "Como no, me encantó que me llamó. Tenemos que aclarar cosas que se cuentan y yo dije o él dijo. Cuando tenga tiempo él y yo, nos vamos a juntar. Me encantó recibir ese llamado. Es una persona que admiro mucho, nunca nos dimos tiempo para conocernos a pesar de trabajar juntos".

"Esto se llama humanidad, le saltó la humanidad y su corazón. Queremos estar bien y respetarnos, yo respeto mucho a Flavio y le da trabajo a mucha gente", explicó Carmen sobre el gesto de Flavio que la sorprendió y que tomó de la mejor manera.

Y además aclaró la razón por la que pasará las fiestas de fin de año en soledad: "No tengo ganas de reunirme con gente porque la pasé muy duro este año”.



Alarmante mensaje de Carmen Barbieri sobre la muerte

La actriz y conductora Carmen Barbieri, mientras se encontraba aislada por presentar síntomas compatibles con coronavirus, test que luego dio por suerte negativo, compartió una fuerte historia desde su cuenta de Instagram.

"Cuando me muera... No llores ya no podré escucharte. No me pidas disculpas pues no te podré perdonar. No me lleves flores pues no podré agradecer y aunque grites allá afuera, tus lamentos no podré oir. Ama hoy, actúa hoy, porque mañana puede ser muy tarde", expresó.