Candela infidelidad virtual Tucu López.jpg Según la periodista Estefanía Berardi, el Tucu López cruzó mensajes picantes con una chica llamada Candela, a quien le habría dicho que no está en pareja. Si bien no dio su apellido, sí mostró una imagen suya desde su cuenta de Instagram.

Así Berardi siguió relatando "Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver la obra (Sex), por eso miraba tus historias’. Ella es de Olavarría". Y agregó "Candela le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y el Tucu le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así'... Y le mandó una foto muy picante".

Pero eso no es todo porque, según la panelista de Carmen Barbieri, ahí él le pide que ella le mande una foto suya. Si bien la chica trató de esquivar el tema de la foto, preguntándole si está en pareja él le respondió "No estoy en pareja, estoy solo. Mandame una fotito" con un fueguito, completó Berardi.

Según aseguró Stefanía Berardi, pudo comprobar que todas las capturas de pantalla que la denunciante en cuestión le envío pertenecen a la cuenta verificada del tucumano, y que este ida y vuelta fue solo virtual.