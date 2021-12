Eugenia Tobal reveló cuánto tiempo tardó en recuperarse de la separación con Nicolás Cabré

image.png

Esto afecto mucho a Eugenia que entró en un pozo del que no veía la salida. "No me acuerdo si yo estaba separada", dijo sobre el comienzo del romance de Cabré con Suárez.

Pero si recuerda su pesar, lo mal que la pasó durante ese tiempo. "Pasé momentos así. Casi dos años. En un momento de sanación, yo no tenía la cabeza pensando en eso", dijo Eugenia Tobal.

"¿Salías con gente? ¿Conocías?", le preguntó Pía Shaw en “Lam” y la actriz no dudó en responder: "Chicos, yo era una piltrafa humana".

Superado todo eso, Eugenia se animó al amor de nuevo de la mano de Francisco García Ibar, con él que cumplió el sueño de su vida de ser madre y juntos son padres de Ema.

Eugenia Tobal y la definición menos pensada sobre al China Suárez: "Lamento que..."

Eugenia Tobal habló pocas veces de su escandalosa separación con Nicolás Cabré cuando estaba casa y el actor la abandonó para iniciar un romance con la China Suárez, quien por estas semanas es la protagonista de un gran amorío con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

Sin embargo, en las últimas horas, Eugenia Tobal decidió ir al ciclo Los ángeles de la mañana y no esquivó la pregunta que le hizo Ángel de Brito.

En medio de la charla inevitablemente el tema del WandaGate salió a escena. Si bien Tobal no quiso opinar al respecto, tampoco se quedó callada.

“La escuchaba recién a Pampita y opino lo mismo. Yo nunca hablé de nada, ni en ese momento ni ahora. Soy muy respetuosa de mi presente y mi familia. No opino, ni me importa. Lamento que tengan que pasar por esas cosas, no es nada grato”, lanzó.

Al recordar su experiencia personal cuando estaba casada con Cabré y acababa de perder un bebé y su marido inició una relación con Suárez, señaló: “En ese momento elegí no hablar, tenía una cosa más importante que hacer que era sanarme. Hablar era seguir metiéndole sal a la herida. No vivo con resentimiento, lo que pasó pasó; yo ya sané, perdoné”.

“No pude charlar con ella. Ahora está más grande, creo que entiende”, agregó en referencia a la China Suárez y afirmó: “A Nicolás tampoco lo volví a ver más. Es parte de una historia y un pasado y no vivo con ningún tipo de resentimiento”, aclaró.

“¿Trabajarías con ellos si te toca?”, preguntó De Brito inesperadamente y ella sentenció: “Sí, re contra. Ya pasó mucho tiempo. Perdoné, el recorrido que uno hace es valorar lo que uno siembra (…). Después de haber perdido a mi madre, nada de lo que me digan me hace daño. Yo había perdido un embarazo y fue una situación muy dura”, remató con cierto halo de tristeza en su mirada.

Nicolás Cabré se enamoró de la China Suárez cuando trabajaron en Los únicos. Son padres de Rufina.