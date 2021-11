Si bien Wanda contó que le dijo que no tuvo sexo con la China Suárez porque tenía fiebre, finalmente saltó otra versión que indicaba que había un olor que lo perturbaba. Según contó Estefanía Berardi, el olor que molestó a Mauro Icardi fue el de marihuana y eso frenó el encuentro íntimo con la actriz.

El verdadero motivo por el que Mauro Icardi no tuvo relaciones sexuales con la China Suárez

Tras que salió todo el escándalo de Wanda Nara con la China Suárez por el intercambio de mensajes que mantuvo la actriz con su marido Mauro Icardi. Con el paso del tiempo se confirmó todo, incluso que hubo un encuentro clandestino del jugador y la actriz en París pero no concretaron.

Según reveló Wanda Nara en la nota con Susana Giménez el jugador le dijo que no mantuvo relaciones sexuales con la actriz porque no quiso, se sentía afiebrado y no sucedió. Pero al parecer el motivo era otro.

Según contó Ángel de Brito todo se debió a que la mega y lujosa habitación de hotel en la que estuvieron había “olores”. "No pudo tener sexo por los olores que había", explicó el conductor de LAM sin especificar a qué.

Supuestamente Mauro dijo sobre ese encuentro: "Cuando la vi, me quise morir. Ella lo apuró mucho y los olores que había en la habitación lo afectaron".

Trascendieron los mensajes que la China Suárez le mandaba a Mauro Icardi

Cuando faltan unas horas para que este martes por la noche Wanda Nara hable con Susana Giménez sobre el escandaloso Wandagate en la pantalla de Telefe, se dieron a conocer los explosivos mensajes que la China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi para conquistarlo.

Fue el periodista Ángel de Brito desde su programa LAM (El Trece), quien dio a conocer esta mañana cómo habría sido la charla entre la actriz y el futbolista en esta historia de traiciones, engaños y mucho sexo contenido que parece no tener fin. Así es que leyó algunos de los mensajes que la China Suárez le habría escrito a Mauro Icardi. “’Vos te vas a separar de tu mujer’. Le llegaban mensajes a Icardi en el teléfono”, contó el también jurado de ShowMatch.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara son los protagonistas del escándalo del año, por la infidelidad virtual y presencial que se conoció hace algunas semanas.

Y acto seguido agregó otra frase tremenda que la ex Casi Ángeles le habría enviado al marido de Wanda Nara: “Yo no hablo con casados pero sos mi permitido”. Y completó la información asegurando que "Mauro nunca borró toda la charla que tuvo, pero la otra parte sí". Y como si esto fuera poco el conductor de LAM siguió agregando más leña al fuego, al contar que la China le habría escrito “Me duele verte con Wanda” después de ver las historias de Instagram con Wanda Nara, y lo bloqueaba.

Por último, el periodista de El Trece tiró otra bomba al revelar “Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”, relacionado siempre con la misma persona: la China Suárez.