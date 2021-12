Eugenia Tobal y la definición menos pensada sobre al China Suárez: "Lamento que..."

En medio de la charla inevitablemente el tema del WandaGate salió a escena. Si bien Tobal no quiso opinar al respecto, tampoco se quedó callada.

image.png Eugenia Tobal estuvo casa con Nicolás Cabré.

“La escuchaba recién a Pampita y opino lo mismo. Yo nunca hablé de nada, ni en ese momento ni ahora. Soy muy respetuosa de mi presente y mi familia. No opino, ni me importa. Lamento que tengan que pasar por esas cosas, no es nada grato”, lanzó.

Al recordar su experiencia personal cuando estaba casada con Cabré y acababa de perder un bebé y su marido inició una relación con Suárez, señaló: “En ese momento elegí no hablar, tenía una cosa más importante que hacer que era sanarme. Hablar era seguir metiéndole sal a la herida. No vivo con resentimiento, lo que pasó pasó; yo ya sané, perdoné”.

“No pude charlar con ella. Ahora está más grande, creo que entiende”, agregó en referencia a la China Suárez y afirmó: “A Nicolás tampoco lo volví a ver más. Es parte de una historia y un pasado y no vivo con ningún tipo de resentimiento”, aclaró.

“¿Trabajarías con ellos si te toca?”, preguntó De Brito inesperadamente y ella sentenció: “Sí, re contra. Ya pasó mucho tiempo. Perdoné, el recorrido que uno hace es valorar lo que uno siembra (…). Después de haber perdido a mi madre, nada de lo que me digan me hace daño. Yo había perdido un embarazo y fue una situación muy dura”, remató con cierto halo de tristeza en su mirada.