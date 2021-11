“Ricardo está presente sí, me acuerdo una vez que fui a un dormitorio enorme que él tenía de todo. Y una vez yo voy, entro y no escuchaba nada, no había nada y Ricardo ya había fallecido”, contó Gustavo Martínez para Mitre Live.

“Escucho de repente y ruidos. Dame la puerta que me la llevo. Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar, fue igual… Ahora ya no voy”, sumó Martínez.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo pero no parece real. En ese momento vi una imagen de Ricardo. Felipe después me contó que había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que sí”, finalizó el ex del empresario.

Ricardo Fort hubiera cumplido 53 años: el mensaje de Martita

Ricardo Fort falleció en noviembre de 2013 a los 45 años luego de estar internado por serios problemas que arrastraba en su salud, ya que estaba atravesando muchos dolores físicos. Estaba pasando por su momento de mayor exposición en los medios y era muy querido por la gente.

El excéntrico empresario hubiera cumplido 53 años este 5 de noviembre y su hija, Martita Fort, lo recordó con un sentido mensaje en Instagram.

"Feliz cumpleaños pa! Un año más donde no puedo estar al lado tuyo para deseártelo, mientras más años pasan más vivo tengo tu recuerdo. 53 años para el más grande", expresó la joven con una imagen de su papá sosteniéndola cuando era bebé.

Ricardo murió cuando Martita y Felipe, quienes nacieron a través de un alquiler de vientre en Estados Unidos, eran muy chicos, y los jóvenes recuerdan a su padre con mucho amor.

Hace unas semanas, la hija adolescente de Ricardo Fort compartió en las redes sociales una imagen similar a la que había realizado su padre para el ciclo Fort Night Show, donde se lo veía de gala en un lujoso sillón.

“The show must go on” (el show debe continuar), expresó la joven junto a la postal más que especial que se llenó de likes.