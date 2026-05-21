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Natalia Oreiro habló de Wanda Nara como actriz y sorprendió con su contundente opinión

En Puro Show, Natalia Oreiro opinó sobre la faceta de Wanda Nara como actriz y fue tajante.

21 may 2026, 18:04
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wanda nara y natalia oreiro
wanda nara y natalia oreiro

Natalia Oreiro se convirtió en una de las figuras que salió a respaldar públicamente a Wanda Nara en medio de la polémica que se generó tras su consagración en los Premios Martín Fierro y su reciente incursión en el cine. La actriz y cantante habló en Puro Show (El Trece) y dejó en claro que no comparte las críticas hacia la conductora.

Consultada sobre la posibilidad de que Wanda sea nominada como mejor actriz en la próxima edición de los premios de cine, Oreiro fue tajante: “No, para nada, es como cuando yo pasé de hacer televisión a hacer cine, la gente me decía ‘ay, ahora hacés cine… hacés drama’, no importa eso, lo importante es lo que vos tengas para dar".

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Además, Oreiro subrayó que las opiniones externas no deberían condicionar el camino de un artista: "La gente siempre va a opinar, vos tenés que hacer. Lo importante es el resultado. Si está bueno, no importa quién seas”.

La uruguaya también se refirió al debate eterno sobre la formación académica frente al talento innato. Con una mirada amplia, sostuvo: “Hay gente que nunca estudia y es buenísima en lo que hace. El talento no tiene que ver con el estudio. Sí creo que si tenés talento y estudiás lo vas a desarrollar mucho mejor y vas a tener más herramientas”.

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Qué dijo Ricardo Darín sorprendió al hablar de Wanda Nara

Tras la enorme repercusión que dejó la victoria de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro del pasado lunes, una voz inesperada del mundo del espectáculo decidió salir en su defensa. En medio de las críticas que se multiplicaron en redes sociales y programas televisivos, Ricardo Darín tomó partido y sorprendió con una declaración firme de respaldo hacia la empresaria y conductora.

El prestigioso actor estuvo presente en el estreno de Hairspray y allí fue entrevistado por el ciclo Desayuno Americano (América TV) sobre la reciente gala organizada por APTRA, en la que Wanda se llevó uno de los premios más comentados de la velada. Sin esquivar la polémica, Darín dejó clara su postura y no dudó en expresarse con elogios hacia ella.

“Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda”, afirmó el actor, generando sorpresa por el apoyo explícito a la mediática, quien quedó en el centro de la discusión tras imponerse en una terna donde competía con figuras de larga trayectoria como Moria Casán, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Georgina Barbarossa.

Pero su respaldo no terminó allí. Al profundizar en las razones de su admiración, Ricardo Darín volvió a destacar las cualidades que, según él, hacen única a Wanda Nara dentro del ambiente artístico y televisivo. “Porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente”, aseguró con convicción. También se refirió a las críticas que surgieron después de la premiación: “Vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular”, comentó.

En esa misma línea, el actor habló del reciente debut cinematográfico de Wanda en la película ¿Querés ser mi hijo?, proyecto que volvió a ponerla en el centro de la escena mediática. Lejos de restarle importancia, Darín se mostró entusiasmado y curioso por verla en la pantalla grande. “Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro”, dijo entre risas durante la charla.

Incluso, el protagonista de tantas producciones exitosas se animó a proyectar a Wanda en distintos registros actorales. “Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo”, expresó con humor, dejando abierta la posibilidad de que la mediática sorprenda también en ese terreno.

Finalmente, Ricardo Darín reveló un detalle inesperado sobre su vínculo con la conductora, generando aún más intriga. Al ser consultado sobre la chance de compartir un proyecto con ella en el futuro, confesó: “Me convocó una vez y yo no fui”. Con esa frase, dejó flotando la incógnita acerca de qué propuesta recibió en aquel momento y si, llegado el caso, aceptaría trabajar junto a Wanda Nara.

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