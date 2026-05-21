Natalia Oreiro habló de Wanda Nara como actriz y sorprendió con su contundente opinión

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Qué dijo Ricardo Darín sorprendió al hablar de Wanda Nara

Tras la enorme repercusión que dejó la victoria de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro del pasado lunes, una voz inesperada del mundo del espectáculo decidió salir en su defensa. En medio de las críticas que se multiplicaron en redes sociales y programas televisivos, Ricardo Darín tomó partido y sorprendió con una declaración firme de respaldo hacia la empresaria y conductora.

El prestigioso actor estuvo presente en el estreno de Hairspray y allí fue entrevistado por el ciclo Desayuno Americano (América TV) sobre la reciente gala organizada por APTRA, en la que Wanda se llevó uno de los premios más comentados de la velada. Sin esquivar la polémica, Darín dejó clara su postura y no dudó en expresarse con elogios hacia ella.

“Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda”, afirmó el actor, generando sorpresa por el apoyo explícito a la mediática, quien quedó en el centro de la discusión tras imponerse en una terna donde competía con figuras de larga trayectoria como Moria Casán, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Georgina Barbarossa.

Pero su respaldo no terminó allí. Al profundizar en las razones de su admiración, Ricardo Darín volvió a destacar las cualidades que, según él, hacen única a Wanda Nara dentro del ambiente artístico y televisivo. “Porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente”, aseguró con convicción. También se refirió a las críticas que surgieron después de la premiación: “Vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular”, comentó.

En esa misma línea, el actor habló del reciente debut cinematográfico de Wanda en la película ¿Querés ser mi hijo?, proyecto que volvió a ponerla en el centro de la escena mediática. Lejos de restarle importancia, Darín se mostró entusiasmado y curioso por verla en la pantalla grande. “Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro”, dijo entre risas durante la charla.

Incluso, el protagonista de tantas producciones exitosas se animó a proyectar a Wanda en distintos registros actorales. “Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo”, expresó con humor, dejando abierta la posibilidad de que la mediática sorprenda también en ese terreno.

Finalmente, Ricardo Darín reveló un detalle inesperado sobre su vínculo con la conductora, generando aún más intriga. Al ser consultado sobre la chance de compartir un proyecto con ella en el futuro, confesó: “Me convocó una vez y yo no fui”. Con esa frase, dejó flotando la incógnita acerca de qué propuesta recibió en aquel momento y si, llegado el caso, aceptaría trabajar junto a Wanda Nara.