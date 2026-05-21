El momento crítico que vivió Georgina Barbarossa y decidió exponer tras la reconciliación con Moria Casán.

Después del inesperado acercamiento que protagonizaron en los Martín Fierro 2026, Georgina Barbarossa y Moria Casán volvieron a mostrarse juntas al aire en un particular dúplex entre Telefe y El Trece.
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En medio del ida y vuelta con Moria Casán, Georgina Barbarossa contó detalles de la etapa más dura de su vida.
Después del inesperado acercamiento que protagonizaron en los Martín Fierro 2026, Georgina Barbarossa y Moria Casán volvieron a mostrarse juntas al aire en un particular dúplex entre Telefe y El Trece.
La reconciliación entre ambas sorprendió al mundo del espectáculo luego de años de distancia y tensión, pero lo que más llamó la atención fue la profunda confesión que realizó Georgina sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.
Todo ocurrió cuando Moria salió en vivo desde El Trece mientras Georgina se encontraba al aire en Telefe. En medio de la charla, La One decidió ir a fondo con una pregunta íntima vinculada a la muerte del marido de la conductora. "En estos años, después de lo de tu marido, ¿cómo siguió tu vida?", le consultó Moria, generando un momento de absoluta emoción.
Lejos de esquivar el tema, Georgina abrió su corazón y habló del duro proceso que atravesó durante aquellos años. "Fue muy duro. Yo estaba triste y no conseguía trabajo. Cuando estás triste no te dan trabajo. Tuve que autogestionarme un montón de cosas porque tenía que seguir trabajando, mantener los chicos, la casa, el colegio. Fueron años muy complicados", confesó con total sinceridad.
La respuesta dejó impactada incluso a la propia Moria Casán, quien reaccionó sorprendida por el relato de su colega. "No sabía que habías tenido problema para conseguir trabajo", comentó La One mientras escuchaba atentamente el descargo de Georgina.
Entonces, Barbarossa profundizó aún más sobre cómo la tristeza afectó directamente su carrera profesional y explicó por qué sentía que muchas puertas se le cerraban en ese momento. "Uno puede actuar triste, pero no podes conducir un programa cuando estás triste", cerró la conductora, dejando una de las frases más fuertes de la charla.
El intercambio entre ambas rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la sinceridad de Georgina y celebraron el acercamiento con Moria tras tantos años de diferencias. La reconciliación entre las figuras ya había dado que hablar durante los Martín Fierro, pero este nuevo encuentro televisivo terminó de sellar una inesperada tregua frente a las cámaras.
La histórica reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa no solo dio que hablar en el mundo del espectáculo, sino que también logró buenos números de rating. Tras reencontrarse en los Martín Fierro después de 26 años distanciadas, ambas protagonizaron un emotivo dúplex en vivo entre los programas de Telefe y El Trece, donde repasaron viejos conflictos y se mostraron completamente sinceras al aire.
Según los datos de Kantar Ibope Media, el esperado encuentro alcanzó picos de 4.5 puntos en la pantalla de Telefe con A la Barbarossa, mientras que en El Trece, el programa de Moria Casán marcaba 1.4 puntos. El intercambio entre las conductoras rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la televisión y de las redes sociales