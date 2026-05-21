El momento crítico que vivió Georgina Barbarossa y decidió exponer tras la reconciliación con Moria Casán.

La respuesta dejó impactada incluso a la propia Moria Casán, quien reaccionó sorprendida por el relato de su colega. "No sabía que habías tenido problema para conseguir trabajo", comentó La One mientras escuchaba atentamente el descargo de Georgina.

Entonces, Barbarossa profundizó aún más sobre cómo la tristeza afectó directamente su carrera profesional y explicó por qué sentía que muchas puertas se le cerraban en ese momento. "Uno puede actuar triste, pero no podes conducir un programa cuando estás triste", cerró la conductora, dejando una de las frases más fuertes de la charla.

El intercambio entre ambas rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la sinceridad de Georgina y celebraron el acercamiento con Moria tras tantos años de diferencias. La reconciliación entre las figuras ya había dado que hablar durante los Martín Fierro, pero este nuevo encuentro televisivo terminó de sellar una inesperada tregua frente a las cámaras.

Embed

¿Cuánto midió la reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa?

La histórica reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa no solo dio que hablar en el mundo del espectáculo, sino que también logró buenos números de rating. Tras reencontrarse en los Martín Fierro después de 26 años distanciadas, ambas protagonizaron un emotivo dúplex en vivo entre los programas de Telefe y El Trece, donde repasaron viejos conflictos y se mostraron completamente sinceras al aire.

Según los datos de Kantar Ibope Media, el esperado encuentro alcanzó picos de 4.5 puntos en la pantalla de Telefe con A la Barbarossa, mientras que en El Trece, el programa de Moria Casán marcaba 1.4 puntos. El intercambio entre las conductoras rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la televisión y de las redes sociales