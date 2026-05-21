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Elon Musk lanza una nueva versión de Starship en un vuelo clave para regresar a la Luna

SpaceX lanzará la última versión de su cohete Starship en un vuelo de prueba desde el sur de Texas, en una misión clave previa a su posible salida a bolsa.

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La misión está programada para durar aproximadamente 65 minutos desde el despegue. (Foto: SpaceX).

La misión está programada para durar aproximadamente 65 minutos desde el despegue. (Foto: SpaceX).

SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, tiene previsto lanzar este jueves la última versión de su cohete Starship en un vuelo de prueba desde el sur de Texas, en una instancia que se produce en la antesala de su eventual salida a la bolsa.

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El despegue está programado para este jueves a las 18.30 hora local (22.30 GMT) desde la plataforma de lanzamiento ubicada en el sur del estado de Texas. La prueba se da en un escenario de altas expectativas sobre el desarrollo de la empresa del sector aeroespacial.

El lanzamiento se realiza un día después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros de Estados Unidos su solicitud para cotizar en bolsa. El proceso podría concretarse en junio y apunta a convertirse en una oferta pública inicial de magnitud récord.

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La prueba se da en un escenario de altas expectativas sobre el desarrollo de la empresa del sector aeroespacial. (Foto: Space X)

La prueba se da en un escenario de altas expectativas sobre el desarrollo de la empresa del sector aeroespacial. (Foto: Space X)

La transmisión del vuelo incluirá el seguimiento en directo del avance del desarrollo de Starship, un sistema considerado central tanto para los planes de la compañía como para el programa de la agencia espacial estadounidense NASA con el objetivo de regresar a la Luna.

Se trata del vuelo número 12 de Starship, aunque es el primero en los últimos siete meses. Esta nueva versión del vehículo alcanza unos 124 metros de altura, por encima de su diseño anterior.

Cómo será el lanzamiento

SpaceX informó que en esta ocasión no intentará recuperar el propulsor del cohete, una maniobra que ya había realizado en pruebas anteriores. En cambio, la primera etapa caerá en el golfo de México.

La etapa superior prevé desplegar una carga útil compuesta por 20 satélites ficticios y dos “satélites Starlink especialmente modificados”, equipados con cámaras para analizar el escudo térmico de la nave.

La misión está programada para durar aproximadamente 65 minutos desde el despegue. Durante ese tiempo, la etapa superior seguirá una trayectoria suborbital antes de amerizar en el océano Índico, si todo ocurre según lo previsto.

En los últimos vuelos, Starship había logrado resultados exitosos, aunque pruebas anteriores terminaron en explosiones, incluso en el Caribe y en ocasiones tras alcanzar el espacio. En junio de 2025, la etapa superior explotó durante un ensayo en tierra.

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La misión está programada para durar aproximadamente 65 minutos desde el despegue. (Foto: SpaceX)

La misión está programada para durar aproximadamente 65 minutos desde el despegue. (Foto: SpaceX)

Apuesta por la luna

Además, la compañía mantiene un contrato con la NASA para desarrollar una versión modificada de Starship que será utilizada como sistema de alunizaje en futuras misiones.

El programa Artemis program de la agencia espacial estadounidense tiene como objetivo el regreso de astronautas a la Luna, mientras China avanza con planes que apuntan a concretar una misión tripulada hacia 2030.

En paralelo, dentro del gobierno del presidente Donald Trump crece la preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos no lidere la nueva carrera espacial, en un contexto de demoras del sector privado.

Tanto SpaceX como su competidora Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, han reorientado sus estrategias hacia proyectos vinculados a misiones lunares.

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La NASA proyecta concretar un alunizaje tripulado antes de fines de 2028. (Foto: archivo)

La NASA proyecta concretar un alunizaje tripulado antes de fines de 2028. (Foto: archivo)

La NASA proyecta realizar en 2027 una prueba de acoplamiento en órbita entre la nave espacial y uno o dos módulos lunares, con la meta de concretar un alunizaje tripulado antes de fines de 2028.

Sin embargo, especialistas del sector han expresado dudas sobre la capacidad de SpaceX y Blue Origin para cumplir con los plazos establecidos.

Uno de los principales desafíos es demostrar el reabastecimiento en órbita con propelente superenfriado, un paso clave para misiones de espacio profundo que aún no ha sido probado.

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