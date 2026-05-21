En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Entradera
Jubilado
Inseguridad

Violenta entradera a un jubilado: le exigían dólares y escaparon con armas y dinero

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad que captaron el momento en que los asaltantes ingresaron a la vivienda tras derribar la puerta a patadas. Los sospechosos siguen prófugos.

Banner Seguinos en google DESK
Violenta entradera a un jubilado en La Matanza. (Foto: captura)

Violenta entradera a un jubilado en La Matanza. (Foto: captura)

Una pareja de jubilados vivió momentos de terror durante una violenta entradera en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Al menos tres delincuentes irrumpieron de madrugada en la vivienda, maniataron a un hombre de 87 años y escaparon con dinero en efectivo, armas y municiones tras permanecer más de diez minutos dentro de la casa.

Leé también Dramática entradera grabada: le dieron un martillazo delante de su hijo de 4 años
Brutal entradera: le dieron un martillazo en la cabeza delante de su hijo de 4 años

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 4 de la madrugada en una propiedad ubicada sobre la calle Centenera al 120, en el barrio Los Pinos. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad que captaron el momento en que los asaltantes ingresaron a la vivienda tras derribar la puerta a patadas.

La víctima, identificada como Tomás R., dormía junto a su esposa cuando los ladrones irrumpieron en la casa. Según relató el jubilado, los delincuentes actuaron de manera organizada y exigían dinero constantemente.

¡El dinero, el dinero, el dinero! Los dólares, los euros. Lo típico que uno escucha en la televisión”, contó el hombre en declaraciones a A24.

Embed

De acuerdo con su testimonio, primero escuchó fuertes golpes y observó a tres personas correr desde el frente de la propiedad. En un principio creyó que escapaban, pero luego regresaron y concretaron el asalto.

Los delincuentes utilizaron una barreta y una especie de ariete para forzar el acceso. También quedaron marcas en las rejas de las ventanas, que habrían intentado violentar antes de entrar.

Una vez dentro, redujeron al jubilado, le ataron las manos y lo obligaron a guiarlos por la vivienda en busca de objetos de valor. Tomás reveló que les entregó la clave de una caja de seguridad ubicada en el primer piso, donde guardaba dinero, relojes y otros elementos valiosos.

Embed

Durante el robo, los asaltantes encontraron además un fusil Mauser y se llevaron varias armas de tiro deportivo junto con municiones. Pese al violento episodio, no golpearon físicamente a la pareja.

Mi esposa estaba durmiendo. No la molestaron. No prendieron la luz. A mí me ataron las manos y me hicieron sentar”, recordó el hombre sobre el dramático momento que duró alrededor de doce minutos.

El jubilado lamentó el deterioro de la seguridad

Según describió, los delincuentes eran jóvenes, estaban bien vestidos y algunos utilizaban tapabocas. Tras concretar el robo, escaparon y hasta el momento permanecen prófugos.

El jubilado, de origen húngaro, lamentó el deterioro de la seguridad en el país y recordó cómo era la vida décadas atrás en el conurbano bonaerense. “Hace 25 años caminábamos tranquilos por Castelar y jamás pensábamos que nos podían asaltar. Eso se degradó muchísimo”, expresó.

entradera lm
Los delincuentes fueron captados por las cámaras de la casa.

Los delincuentes fueron captados por las cámaras de la casa.

Tomás llegó a la Argentina en 1957, durante la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu, y destacó que el país le permitió construir su vida y su hogar. “La Argentina me dio todo”, afirmó.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 de La Matanza, encabezada por el fiscal José Luis Marotto, quien ordenó distintas medidas para identificar y capturar a los responsables de la entradera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Entradera Jubilado La Matanza
Notas relacionadas
La estrategia policial que utilizaron delincuentes para disfrazar una violenta entradera a una casa
Cayó "La banda del 79": presos dirigían entraderas y mostraban el botín en redes sociales
Cayó una "abuela narco" en Zavaleta: vendía cocaína y tusi mientras convivía con cinco nietos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar