La especial salida de Furia Scaglione con su novio: dónde fueron y qué hicieron

Furia y su novio 1

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Cómo es la obra Ni Media Palabra

Tres hombres. Un juego. Una visita tan inesperada como incómoda. Lo que parecía una noche cualquiera se transforma en una seguidilla de situaciones imprevisibles, donde nada resulta como estaba previsto.

La puesta marca un hecho histórico en la cartelera teatral: Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelven a compartir escenario después de 23 años, en un reencuentro muy esperado por el público. La propuesta suma además el humor de Bicho Gómez, en una comedia de enredos de ritmo ágil y giros constantes.

Con gran reconocimiento en la temporada, la obra se consagró como mejor comedia y le valió a Cabré el premio a mejor actor. Además, el propio comparte la dirección con su esposa, Rocío Pardo, en una puesta que cuenta con la producción general de Pardo Producciones.

Ni Media Palabra, de Fernando Schmidt, se presenta los miércoles a las 20.00 hs, jueves y viernes a las 22.00 hs, sábados a las 21.30 hs y domingos a las 21.00 hs. Las entradas se consiguen por Plateanet. Las funciones tienen lugar en Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, sobre Av. Corrientes 1660.