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La especial salida de Furia Scaglione con su novio: dónde fueron y qué hicieron

Furia Scaglione disfrutó de una noche de relax y desconexión en la Ciudad de Buenos Aires junto a su novio, Nicolás Fabián Rodríguez. Las cámaras de PrimiciasYa captaron a la pareja en pleno momento de complicidad.

21 may 2026, 16:53
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La especial salida de Furia Scaglione con su novio: dónde fueron y qué hicieron
La especial salida de Furia Scaglione con su novio: dónde fueron y qué hicieron

La especial salida de Furia Scaglione con su novio: dónde fueron y qué hicieron

Furia Scaglione mantiene un perfil bajo en su vida sentimental, pero atraviesa un gran momento personal junto a su pareja, el futbolista y arquero de 32 años, Nicolás Fabián Rodríguez.

Recién llegada de China, asistieron a la obra Ni Media Palabra. Durante la función se los vio muy enamorados y cómplices. Además, Furia adelantó que esta segunda mitad del año llegará con grandes proyectos, entre ellos el lanzamiento de nueva música y su participación en realities internacionales fuera del país.

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Fue en febrero de 2026 cuando, de manera sorpresiva, la exparticipante de Gran Hermano decidió blanquear su relación con el futbolista de Club Atlético Excursionistas a través de una historia de Instagram. "Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión ”, le confesó en una entrevista a PrimiciasYa.

Furia y su novio 2

Furia y su novio 1

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Cómo es la obra Ni Media Palabra

Tres hombres. Un juego. Una visita tan inesperada como incómoda. Lo que parecía una noche cualquiera se transforma en una seguidilla de situaciones imprevisibles, donde nada resulta como estaba previsto.

La puesta marca un hecho histórico en la cartelera teatral: Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelven a compartir escenario después de 23 años, en un reencuentro muy esperado por el público. La propuesta suma además el humor de Bicho Gómez, en una comedia de enredos de ritmo ágil y giros constantes.

Con gran reconocimiento en la temporada, la obra se consagró como mejor comedia y le valió a Cabré el premio a mejor actor. Además, el propio comparte la dirección con su esposa, Rocío Pardo, en una puesta que cuenta con la producción general de Pardo Producciones.

Ni Media Palabra, de Fernando Schmidt, se presenta los miércoles a las 20.00 hs, jueves y viernes a las 22.00 hs, sábados a las 21.30 hs y domingos a las 21.00 hs. Las entradas se consiguen por Plateanet. Las funciones tienen lugar en Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, sobre Av. Corrientes 1660.

Ni Media Palabra

     

 

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