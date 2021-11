thelma_darthes_denuncia_violacion_ok.jpg Juan Darthés y Thelma Fardin junto al elenco de Patito Feo allá por 2009.

Fernando Burlando, quien lo representó en Argentina, dialogó esta mañana con LAM (El Trece) y le contó a Ángel de Brito que se contactó con Darthés. “Él está animado y tiene ganas de terminar esta etapa, de que se haga el juicio, esto ha alterado la vida de Darthés. No es la misma vida que antes del tema Thelma”, sentenció el abogado. En tanto, sobre los planes del acusado tras el proceso, confió “Yo creo que el está instalado allá. Hay muchas heridas de por medio como para arriesgarme a decir qué actitud tomará cuando termine esta historia, es difícil porque esta toda la familia, que esta muy unida”.

Burlando captura sobre juicio Darthés.jpg El abogado Fernando Burlando se refirió en LAM al juicio que Juan Darthés enfrentará en Brasil contra Thelma Fardin dentro de una semana.

En cuanto a la estrategia del representante legal de Thelma Fardin -quien por el momento no hablará con la prensa del tema-, Burlando deslizó “Quieren mostrar un perfil de conducta, tratarán de mostrar eso pero lo mas importante es probar los extremos de la denuncia, la Justicia no va a juzgar a alguien por sus antecedentes, si es bueno o malo, si no tiene acreditado el hecho primero”. Al tiempo que agregó “El modus operandi no alcanza, se van a tener que recolectar mas pruebas en contra de Darthés”.