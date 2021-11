Flavio Azzaro, tras su aparición en el Balón de Oro: "Messi debe pensar que soy un boludo".

Y esa frase de Azzaro fue parte del compilado que pusieron en la pantalla central de la ceremonia, antes de darle el reconocimiento a Messi.

En pocos minutos, el periodista fue tendencia en Twitter. Muchos usuarios se burlaron de él por haber criticado al futbolista, que hoy obtiene por séptima vez el Balón de Oro.

"Azzaro en el Balón de Oro jajajaja", "¡Le pegaron a Azzaro en una trasmisión mundial!", "¡No puede ser..... Azzaro escrachado a nivel mundial por Anti-Messi!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

En Polémica en el bar, Azzaro se refirió a las burlas que recibió por su aparición en la gala.

"Messi pensará 'mirá lo que dijo este boludo'. Es lo que yo diría en su lugar. Lo entendería perfectamente", afirmó el panelista del programa de Mariano Iúdica.

"Lo dije porque lo sentía. Estaba enojado porque Argentina estaba quedando afuera del Mundial en primera ronda. Messi para mí estaba jugando pésimo", señaló el periodista, que detalló que dicha opinión data de cuatro años atrás, cuando la Selección Argentina se encontraba disputando el Mundial de Rusia 2018.

"Fue tras la derrota con Croacia. Para mí Messi jugó su peor partido. Argentina estaba quedando afuera. Era muy fuerte la presión para él", puntualizó.

El discurso de Lionel Messi después de ganar el Balón de Oro

Lionel Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro, el reconocimiento como el mejor futbolista del año, que entrega la revista France Football.

En el escenario, el futbolista habló de su futuro profesional.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol”, expresó al agradecer el galardón.