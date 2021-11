Claramente todos los halagos estuvieron destinados a Luciano Castro, con quien vive un fogoso romance desde hace unos meses y hasta se animó a participar como modelo en su video lanzamiento del tema 'Uy!'. Lo cierto es que en otra entrevista aseguró "La personalidad que tiene Lu me da mucha seguridad. Él es muy expresivo y suele decir mucho lo que siente. Y pasamos mucho tiempo juntos, pero encontramos la forma de sumarnos. Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer”.

Luciano Castro y Flor Vigna en el video Uy.jpg

Al tiempo que agregó sobre su actual novio “Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes".

Hasta ahí la cosa venía bien, hasta que disparó sin filtro contra Nico Occhiato quien fue su novio por varios años desde sus épocas de 'Combate'. "Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a Lu ya lo conocí desde otra parada", lo fulminó.

Qué opina Nico Occhiato de la actuación de Luciano Castro en el video de Flor Vigna

Hace unos días Flor Vigna hizo público el lanzamiento de su carrera como cantante y presentó el tema Uy! donde Luciano Castro, su actual novio, forma parte del videoclip.

En tanto desde el programa de América TV Intrusos fueron a buscar a Nico Occhiato, ex pareja de Flor Vigna, quien no esquivó hablar del tema que estrenó su ex y cuando le preguntaron si hubiera participado como lo hizo Luciano Castro, aseguró: "Sí... ¿por qué no?".

nico-occhiato-flor-vigna-luciano-castro.jpg Nico Occhiato, ex novio de Flor Vigna, aseguró que hubiera participado del video como lo hizo Luciano Castro, actual pareja de su ex.

Eso sí, en tono de humor se comparó con Luciano Castro: "A mí no me da el cuerpo".