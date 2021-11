Lo cierto es que Flor Vigna ya había contado que la primera cita con Luciano Castro se trató de una merienda en su casa, pero no lo que no se sabía es el inconveniente que vivió minutos antes del encuentro. Si bien él fue al frente, como corresponde a todo caballero, y propuso una primera salida, la bailarina prefirió que esa cita fuera en su casa para sentirse más cómoda. Así, Vigna reveló que con un budín y una limonada tenía planeado esperar a su galán. “Yo compré por delivery y encima me quedé encerada” recordó.