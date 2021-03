"Mora es un ser humano con una sensibilidad inmensa. No es una mujer más en mi vida. Es una mujer, no quiero hablar mucho de ella. Me partió la cabeza. Hace un año y ocho meses que la invité a salir con la excusa de que la quería ver bailar. Recién la vi bailar hace tres días. Me partió la cabeza", expresó Gustavo.

Y agregó: "Mora es chiquita, cuando yo la vi parada arriba del escenario, el escenario le queda chico. Es inmensa parada. Es una artista... yo soy hijo de artista y ella es una mujer con una sensibilidad increíble. Me emocionó mucho ver bailar a Mora. No quiero hablar mucho de ella. No quiero perderle el respeto a nuestra relación. Es una mujer con una sensibilidad increíble. Respeto nuestro código de mantener esto entre nosotros".

Y para sorpresa de Sofovich, Mora grabó un video donde también habla del productor.

"Hola Tomi, sos una gran persona para mí, lo sabés, como lo es Gustavo. Si tuviese que decir algo te diría que lo conocí en un momento. Conocí un Gustavo y no tengo idea lo que fue la otra vida con el otro Gustavo que muchos hablan, que él mismo dice. Mi vida tiene que ver con una pasión por el baile, adicción a la danza, siempre estuve muy metida. Lo admiro mucho como productor, por lo que hace y lo que viene haciendo, y sobre todo por esa mirada sensible, de un productor y hombre con sensibilidad, que está pendiente, no sólo de las personas que quiere si no también de las personas que trabajan con él", le dijo la bailarina.